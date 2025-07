Pablo Juliano analizó la gestión de Javier Milei: "En unos años nos va a invadir la vergüenza"

El Gobierno, en el enamoramiento que tiene de sí mismo, de un relato permanentemente en campaña es un drama. Hay un emparentamiento con el pasado, que, en parte, decían venir a cambiar y los veo enamorados de un relato, de sí mismos, enceguecidos. La mitad de la gente no está yendo a votar, la reacción del Congreso es una muy buena noticia. Estamos en presencia de una recomposición; el año pasado hubo inflación, fue bastante alta y los que pagaron esa inflación de contado fueron los jubilados. Nos parece bien que se cuide el equilibrio fiscal, nos parece mal que los jubilados no sean prioritarios.

- Milei va a vetar las tres leyes. Entiendo que las leyes de emergencia en discapacidad y recomposición de las jubilaciones las puede salvar la Cámara de Diputados, no sé la restitución de la moratoria. ¿Cómo estás viendo el panorama?

- Lo de discapacidad es terrible porque la emergencia en discapacidad venía también a recoger una mala praxis que incluso fue del último año del kirchnerismo; en el año 2003 las tarifas a los prestadores de salud en materia de discapacidad fueron paupérrimos. Fue terrible, todo por debajo de la inflación. Eso se fue acumulando todo el 2023 con casi 291 puntos de inflación más toda la inflación del año pasado, hoy es un calvario ser un prestador. Un acompañante terapéutico está tirado al fondo del tacho. El Gobierno prefiere tener facultades delegadas y no utilizar estas emergencias para estos temas tan sensibles que le permitiera otro juego en situaciones tan particulares.

- En el caso de las jubilaciones, nosotros ya estamos trabajando para poder insistir en eso. Creo que va a ser la gran discusión que venga en conjunto con los dos temas que acabamos de dictaminar. Poder insistir en lo de jubilaciones para nosotros va a ser clave, porque es una Cámara que lo protagonizó el año pasado y lo volvimos a protagonizar antes de mitad de este año. Son temas que están recontra instalados en la Cámara de Diputados y se le suma los dictámenes que tenemos del Garrahan y presupuesto universitario.

- Otras iniciativas que va a vetar.

- Estamos todos en la gran discusión. Hemos llegado a un punto en algún lugar de las distintas comisiones a plantear: seamos cuidadosos con las emergencias, en los tiempos de las emergencias, es lo que corregimos particularmente en el dictamen del Garrahan. No le demos 2 años de emergencia porque nosotros lo que queremos discutir es el presupuesto. Una emergencia en un año te permite a vos, darle un marco distinto y conceptual al punto en particular. Pero en concreto, este Gobierno ya mandó el adelanto del Presupuesto, equipos nuestros ya lo empezaron a mirar, hay indicios que pareciera ser la misma matriz de lo que había sido la intención original del Gobierno el año pasado.

- ¿Por ejemplo?

- Otro tema que formó parte de la sesión de la última vez, la sesión bochornosa, nosotros habíamos puesto arriba de la mesa la discusión de los distintos proyectos con respecto a las retenciones. Para nosotros era clave porque hay una agenda productiva, de la microeconomía, de la diaria de millones de argentinos, de la estructura económica por excelencia de la Argentina, que supo transferir conocimiento y demás, aún sin reglas de juego. En el adelanto del presupuesto no hay ningún indicio de que se puedan bajar. Nos alerta, nos obliga a tener que considerar el tema en homenaje a todos los productores agropecuarios, que también hicieron una apuesta política para esto. También se cayó otro tema que era el marco de las Pymes; no protagonizaron la discusión del RIGI, no estuvieron en la Ley Bases, no están en la discusión de un marco tributario. Otro de los temas, que ahora insistió el Senado, es la emergencia en Bahía Blanca, es justamente para atender eso. Había un capítulo destinado al tema de las Pymes en Bahía Blanca. Yo no veo cómo el gobierno pueda tener un éxito, más allá de la conversación de la inflación, que es sanguinaria, y no se concilia con la realidad. No lo veo en las rutas, para producir, para exportar.

- O sea, ¿esta guerra contra "la casta" no la está pudiendo enfocar bien?

- No, se están fanatizando con una encuesta, están enamorados de un resultado electoral que es lastimoso, porque si la mitad de la gente no está yendo a votar es que no estás escuchando el mensaje. Nosotros decimos que la verdadera grieta no es entre el kirchnerismo y Milei, es entre los que están yendo a votar y los que no. Se han enamorado del relato, embisten contra los periodistas, no hay una armonía entre un proyecto económico productivo y un regreso a las instituciones. Usan el Congreso para taponearlo, la comisión de presupuesto con Espert... con el kirchnerismo pasaba lo mismo. Seguimos discutiendo parches o parchecitos, vetos. Esa vetocracia que viene a instalar Milei.

- ¿Milei tiene un modus operandi parecido al kirchnerismo en algún punto?

- Sí. Por el momentos creo que los veo más convencidos de ese relato. Aparte, convencidos de que la Argentina se pueda gobernar desde una intensidad, pero no se puede gobernar desde una intensidad de una minoría que es revoltosa, ruidosa, que está contenta de sí misma y me parece que hay un pedazo inmenso del país que no está en esta conversación, no se siente parte. Está enamorado de las encuestas que le venden los mismos operadores que llevaron el fracaso a expresiones como Juntos por el Cambio o al propio kirchnerismo.

- ¿Te puedo consultar qué pasó con la denuncia que le iban a hacer a Santiago Caputo por esta polémica que vivió con Facundo Manes a principio de año?

- Sé que la cámara había confirmado que se continuara en la investigación y había rechazado el archivo que había dispuesto la primera instancia. Eso continúa en la Justicia. Desde que Milei asumió el Congreso necesariamente tiene que ser un chiquero, se tiene que transformar en un escenario deplorable y eso está pensado, no es una improvisación. Milei sacó un decreto, el 70/2023 y se dio más facultad delegadas que las que después obtuvo con la Ley Bases, con esa oposición colaboracionista. La cual está mendigando un lugar en las listas de La Libertad Avanza, implorando que no los pasen por arriba y esto es crónica de una muerte anunciada, porque la gente lo ve. Lo que también desnudó toda esta mecánica y este mal uso que hizo del Congreso fue justamente desnudar la indignidad de la política.

El Congreso está plagado de tipos que no defienden nada, se defienden a sí mismos, van a calentar la banca cuando les conviene. Y Argentina está perdiendo oportunidades. ¿Cómo lo puedo frenar a Milei? Yendo a votar, ¿a quién? ¿A Milei o al pasado? Me estás acorralando. Esto es un colchón de años, un montón se llenaban la boca hablando de la década ganada y cuando vos recorrés el conurbano ahí hay un siglo perdido. La libertad atrasa, su mirada de conflicto, de choque, para mí no es tan clara en una idea argentina. Adopto de él la invitación de que tengamos un Estado equilibrado, pero no son mandamientos al punto tal que te inmovilicen o te hagan pagarle a los jubilados el precio carísimo de un país. Ellos te lo dicen: "¿Sabes qué pasa? Los jubilados no nos votaron".

- ¿Pensás que el péndulo se va a torcer en unos años?

- Todos los países, como la vida de uno, tienen ciclos. Hoy la Argentina puede estar frustrada de años de frustración de no poder encontrar cómo lograrlo, pero el día que lo empezaste a lograr, mirarás para atrás y vas a decir: "Yo no puedo creer que este tipo era nuestro presidente". Nos va a invadir una vergüenza, y la sociedad va a decir: "Yo no lo voté", y fue más de la mitad. Para mí, Milei no representa a la Argentina en la que fui criado, en la que te cuesta un Perú esforzarte y aunque no logres lo que querés lograr, tenés que seguir remando

- Vos fuiste el principal promotor de lo que es la Comisión Investigadora de $LIBRA. ¿En qué quedó eso? Como nunca se designaron autoridades, no se supo cuándo empezó a correr el plazo que tenía para trabajar.

- Tenía tres meses. Ese plazo empezó a correr y lamentablemente cayó en las garras del oficialismo. Fijate la barbaridad, el diseño de esa comisión venía dado para que tuviera una mayoría sobre la cabeza de los bloques que querían investigar. Yo lo que en ese momento sostenía y sigo sosteniendo que es que tiene que existir una respuesta institucional del Congreso, en complementariedad con la investigación de la Justicia haga. La comisión tenía la naturaleza de poder establecer si iba a haber un daño institucional para el país. Segundo, cómo estaba conformado el entorno del presidente. Y tercero, si efectivamente había habido un daño institucional. La culpabilidad la tiene que determinar la justicia. Estamos trabajando directamente en un dictamen, la información que recabamos con los especialistas que han ido, ha quedado demostrado que el gobierno no tiene ninguna voluntad de que se sepa la verdad. Es otra de las cosas que emparentan a La Libertad Avanza con el kirchnerismo: esto, el fraude de la ficha limpia, la falta de transparencia, responde a la misma matriz de impunidad, se creen que porque ganaron una elección tienen un cheque en blanco para hacer lo que quieren.

- ¿El Congreso siempre estuvo atento a todo lo que pasó, todas las irregularidades, de gobiernos anteriores? Con Alberto, con Mauricio, con Cristina, por nombrar los últimos tres.

- No, de hecho, la práctica política indicaba que había un ejercicio de que la mayoría te daba impunidad. Por eso yo cuando a mí me dicen: "No, bueno, la tobillera de Cristina". A mí no me importa la tobillera de Cristina, si vos vas a seguir haciendo una campaña de Cristina libre, estás frito, te estás abandonando, te estás olvidando de todos los trabajadores que reman todos los días. Te estás olvidando del país por la tobillera de Cristina. ¿Estaban los 46 millones de argentinos detrás del Senado de la Nación? Esa mayoría que nombra jueces, de esos 17 jueces, de ese juez de la Corte que fue ministro de ella. No, muchachos. Creo que en la Argentina hay un un abuso de poder siempre, se construyen mayorías para generar impunidad. Ahí es donde perdió el discurso parte del peronismo. Está perdido en una telenovela de una individualidad. Y son dos caras de la misma moneda: la jefa es Cristina con su discusión de la tobillera y el jefe es Karina Milei, jefaturas políticas para derramar impunidad, consolidar modelos que se miran a sí mismo.

- ¿Cómo ves a la UCR en provincia, frente a las elecciones?

- Yo creo que están pasando cosas muy importantes, que la elección esté desdoblada es todo un hito porque te permite que los territorios se discutan, que asuman un protagonismo los intendentes, que los viejos dirigentes que abusaban de ese territorio para negociar en favor de ellos hoy están desplazados. Trabajamos para que el 7 de septiembre esté ordenado, y en una alternativa distinta: integramos el frente Somos Buenos Aires. Hay distintas perspectivas, miradas, procedencias. La mirada está puesta en que esta elección sea un tránsito que empiece a abrir la puerta a ir cocinando y preparando, por así decirlo, el camino de una alternativa distinta de cara al 2027.

Creemos que el 7 de septiembre vamos a poder presentarnos. Integra, por supuesto, la Unión Cívica Radical; Para Adelante, que es el espacio que creó Facundo Manes; la Coalición Cívica; Hacemos de los cordobeses, el Partido Socialista; el GEN. Hay un entusiasmo importante. El 7 de septiembre va a haber un adelanto que se va a ver plasmado en la elección del 26 de octubre. El 26 de octubre tenemos la oportunidad de empezar a mostrar una alternativa a estas dos intensidades que son iguales, que te llevan por un cuentito de la derecha o por un cuentito del otro lado, a la misma decadencia circular y crónica, y de la que no hay que tener miedo de plantarse y decirse: "Bueno, mirá, hay que empezar a construirlo". No hay que tener ni miedo ni disimulo.