Luis Juez le soltó la mano a Javier Milei y casi llora en el Senado: los motivos

Desde el inicio de su intervención, Juez dejó ver su conmoción. “Es un tema que me nubla las palabras y me pone mal. Nuestros hijos son invisibles. La sociedad mira pero no mira. Por ahí hay una mirada de lástima”, afirmó.

En ese marco, el senador afirmó que en la Argentina cargar con una discapacidad “es algo doloroso” y un tema de “altísima sensibilización”. “Nuestros hijos merecen ser mirados e individualizados. El Estado tiene que hacerse responsable y eso no es un gasto”, señaló.

Luis Juez votó contra Javier Milei al borde del llanto

La situación familiar del Juez había tomado relevancia en la pandemia del Covid19 cuando denunció que su hija no figuraba para vacunarse: “En la pandemia nuestros hijos no estaban en ninguna lista. Y en mi provincia hubo vacunados VIP. Milagros pudo ser vacunada, pero sus amigos no. Nuestros hijos seguían invisibilizados. Y haber levantado la voz en ese momento significo ser objeto de un montón de faltas de respeto. Pero alguien tiene que hablar por los que no tiene voz”, insisitó.

Por último, Juez cerró al borde del llanto: “Con esta desprolijidad en la exposición, porque no hay una palabra que no me salga del corazón, quiero acompañar esta ley. No importa cuánto afecta o lo que dicen los economistas, nuestros hijos no son un número y se merecen el mismo respeto que tenemos nosotros y los que no tenemos ninguna discapacidad. De esta forma, y lo digo con mucho dolor, voy a acompañar y le voy a pedir a los senadores que acompañemos”, concluyó.

El Senado aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad

La iniciativa se aprobó con 56 votos a favor, con el apoyo de todos los presentes en la Cámara alta, en contra en medio de una tensa sesión que el oficialismo calificó como inválida.

El proyecto busca garantizar el financiamiento de prestaciones, actualizar mensualmente los aranceles de los prestadores de servicios y reformar el sistema de pensiones no contributivas. Declara la emergencia en todo el territorio nacional hasta 2027.

La iniciativa apoyada por Juez venía con media sanción de la Cámara de Diputados con fuerte apoyo social. Incluso este jueves, organizaciones de discapacidad marcharon frente al Congreso, para reclamar su aprobación.