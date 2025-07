Diputados aprobó un proyecto de resolución que repudia los dichos homofóbicos contra Esteban Paulón

Esteban Paulón es también secretario General del Partido Socialista Popular. Esteban Paulón denunció el streaming del Gordo Dan por dichos homofóbicos. X - Esteban Paulón

Los miembros de la Comisión también escucharon a especialistas, juristas, periodistas y organizaciones sociales hablar sobre la violencia simbólica ejercida en redes sociales. Entre ellos, participaron el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni, y las periodistas Julia Mengolini y Nancy Pazos, entre otros.

Los dichos homofóbicos contra Esteban Paulón

Los presentes en el canal de stream Carajo mostraron un video del diputado, durante una cuestión de privilegio en plena sesión, en el que decía que se lo acusa por su orientación sexual de ser pedófilo y que le deseaban contraer VIH. "Verdadero", lanzó uno de los presentes, entre risas. "Te viene la Corte Interamericana", replicó otro, a lo que el primero le respondió: "Que vengan, son más putos que este".

Dichos homofóbicos contra Esteban Paulón en el streaming del Gordo Dan

No terminó ahí. Uno de los que participó de la programación del canal fue el escritor Nicolás Márquez, biógrafo del libro de Javier Milei y muy fiel a sus ideales, quien lanzó: "El problema de Paulón no es que tenga un desorden anal, es que tiene un desorden ideológico, y está en la Cámara de Diputados. Eso es lo grave. Después, lo demás, que lo resuelva en terapia”.

"Me quedé mal", fue lo que dijo Paulón a Radio con Vos, y aclaró: "Me afecta no tanto por mí, sino porque pienso en muchísima gente de la comunidad que no es diputada, no tiene una militancia, que no tiene el cuero duro o no eligió determinado nivel de exposición. Ve esto y vuelve a sentir que nos vinculan con la pedofilia, con el VIH-Sida". También lo comparó con las agresiones y hostigamientos del Gobierno al periodismo.