El Gordo Dan en problemas: Esteban Paulón prepara una denuncia contra su streaming por dichos homofóbicos

No terminó ahí. Uno de los que participó de la programación del canal Carajo fue el escritor Nicolás Márquez, biógrafo del libro de Javier Milei y muy fiel a sus ideales, quien lanzó: "El problema de Paulón no es que tenga un desorden anal, es que tiene un desorden ideológico, y está en la Cámara de Diputados. Eso es lo grave. Después, lo demás, que lo resuelva en terapia”.

"Me quedé mal", fue lo que dijo Paulón a Radio con Vos, y aclaró: "Me afecta no tanto por mí, sino porque pienso en muchísima gente de la comunidad que no es diputada, no tiene una militancia, que no tiene el cuero duro o no eligió determinado nivel de exposición. Ve esto y vuelve a sentir que nos vinculan con la pedofilia, con el VIH-Sida". Lo comparó con las agresiones del Gobierno al periodismo.

A partir de allí, se lanzó un proyecto en la Cámara baja del Congreso que repudia los ataques contra el legislador nacional. Maximiliano Ferraro, también del bloque Encuentro Federal, redactó: "Junto a 42 diputados de los bloques Coalición Cívica ARI, Unión por la Patria, PRO, UCR, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, PTS y Por Santa Cruz, repudiamos institucionalmente el ataque y acto de odio contra Esteban Paulón en el programa La Misa. Se trató de un ataque a todas las personas homosexuales y LGBTIQ+".

Esteban Paulón. Foto: NA. Esteban Paulón prepara una denuncia contra el streaming Carajo por dichos homofóbicos. NA

"No es provocación ni libertad de expresión: es violencia, es odio, es una discriminación brutal contra una persona por su orientación sexual. No todo vale. Lo acusaron falsamente del delito aberrante de pedofilia y le desearon SIDA en un canal identificado con el gobierno nacional. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que se utilice el odio como herramienta política? Esto no puede naturalizarse ni relativizarse. La dignidad humana, la igualdad y la convivencia democrática no se negocian", cerró.

Silvana Giudici, diputada nacional del PRO, fue una de las que se solidarizó con su colega: "Mi solidaridad con el diputado @EstebanPaulon. El odio y la discriminación no puede tomarse a risa. La calificación degradante y ominosa no es humor, no es un nuevo código de lenguaje, no es libertad de expresión, es simple y llanamente odio". También de Democracia para Siempre Danya Tavela y Facundo Manes, entre tantos otros.

Ante esto, Paulón reiteró en que efectuará una denuncia. “La decisión de ir a la Justicia con este tema tiene que ver con poder representar una defensa colectiva, que sea un mensaje para la sociedad”, según dijo a La Nación.