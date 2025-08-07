Karina Milei y Mauricio Macri sellaron el acuerdo en CABA: qué dice el comunicado

La secretaria General de Presidencia y el titular del PRO emitieron un comunicado donde sellan la alianza para las Legislativas en el bastión amarillo.

A menos de tres meses de las elecciones legislativas, La Libertad Avanza y el PRO oficializaron un acuerdo político en la Ciudad de Buenos Aires. El pacto contempla una alianza electoral para los comicios del 26 de octubre y un trabajo legislativo conjunto hasta el año 2027. El acuerdo llegó tras la reunión que mantuvieron Karina Milei y Mauricio Macri.

El documento, firmado el 7 de agosto, establece que ambos espacios “trabajarán en conjunto para consolidar la agenda de reformas que impulsa el presidente Javier Milei” desde su llegada al poder en diciembre de 2023. Entre los principales objetivos, destacan el apoyo al equilibrio fiscal, la defensa del plan económico libertario y el rechazo a iniciativas opositoras que consideren “irresponsables” o que puedan conducir al país a una nueva crisis.

La alianza resalta la afinidad ideológica entre ambas fuerzas, especialmente en torno a “la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”. En ese sentido, el comunicado subraya que los legisladores electos por esta coalición acompañarán al presidente Javier Milei en su gestión, con la mirada puesta en “convertir a la Argentina en una potencia mundial”.

En un tono marcadamente ideológico, el acuerdo afirma que las personas que integren esta coalición serán “meros instrumentos de una causa mucho más grande”, retomando expresiones utilizadas por el propio Milei en distintas ocasiones.

La firma de este acuerdo, logrado tras la reunión de este jueves entre Karina Milei y Mauricio Macri, confirma el acercamiento entre el oficialismo y un sector clave de Juntos por el Cambio, que ya había dado señales de cooperación parlamentaria. Con este nuevo paso, La Libertad Avanza fortalece su estrategia en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los principales bastiones históricos del PRO, en busca de un desempeño sólido en las legislativas que definirá el futuro del Congreso Nacional.