La inflación en CABA sube al 2,5% y se encienden las alarmas en el Gobierno

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires ( CABA ) en el mes de julio registró un incremento de 2,5%, acumulando en los primeros siete meses del año una suba de 18,1% y del 40,9% en el cómputo interanual, según los datos del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA).

La aceleración de los precios supera por casi 1 punto porcentual al 1,6% del mes de junio y genera una alarma para las aspiraciones del Gobierno nacional de ir al rango del 1% en el segundo semestre del año.

Las consultoras nacionales dan a nivel nacional para el mismo mes un pronóstico del 1,8% en la última estimación del REM.

Respecto a la distribución por rubros de los aumentos en los precios, la principal incidencia estuvo en el de Restaurantes y hoteles con un fuerte aumento del 5,3%, como resultado de los incrementos en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 2,3% al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.

Transporte promedió un incremento de 3,6% debido a las alzas en los precios de los pasajes aéreos. Le siguieron en importancia, los ajustes en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y del boleto de colectivo urbano.

El rubro central para la percepción de la población, de Alimentos y bebidas no alcohólicas, aumentó 1,8%, por debajo del nivel general. Verduras, tubérculos y legumbres (6,9%) dispararon el número hacia arriba, pero Carnes y derivados (1,2%) y Pan y cereales (1,6%), lo hicieron en sentido contrario.

Recreación y cultura se elevó 3,6% por las subas en los valores de los paquetes turísticos.