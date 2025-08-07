Acuerdo en Entre Ríos: Rogelio Frigerio anunció un frente electoral entre el PRO, la UCR, y LLA

El mandatario provincial anunció una alianza electoral que incluye al PRO, la UCR y LLA para “profundizar un cambio” y evitar el regreso del kirchnerismo.

Rogelio Frigerio anunció el acuerdo electoral entre el PRO, la UCR y LLA.

De cara al cierre de alianzas de este jueves, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó la creación de un nuevo frente político en la provincia, integrado por el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza.

A través de un mensaje en su perfil de X, Frigerio recordó que “hace dos años” asumió el compromiso con los entrerrianos de “no volver al pasado” y sostuvo que su gestión viene llevando adelante “reformas estructurales” para ordenar el Estado, transparentar la administración y eliminar privilegios políticos.

Rogelio Frigerio anunció el acuerdo electoral en Entre Ríos Cuenta de X @frigeriorogelio El mandatario destacó que esta alianza se basa en la idea de que “Entre Ríos y la Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para evitar que el kirchnerismo vuelva a condicionar nuestro futuro”.

Rogelio Frigerio busca imponer la agenda provincial También señaló que los partidos que forman parte del nuevo frente comparten la defensa del campo y del sector productivo, así como el compromiso de impulsar una provincia con más oportunidades, desarrollo y empleo.