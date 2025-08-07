Facundo Manes y Martín Lousteau hacen enroque y sorprenden con sus candidaturas por la Ciudad

Los dirigentes de la UCR Martín Lousteau y Facundo Manes negocian un sorpresivo acuerdo para postularse como candidatos a legisladores nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pese a que sus candidaturas no asombran, lo llamativo es el enroque de Cámaras.

Es que, mientras el neurólogo competirá por una banca en el Senado, Lousteau competirá para Diputados. Ambos lo harán bajo el sello Provincias Unidas, frente que presentaron cinco gobernadores para poner el federalismo sobre el tablero electoral.

Así lo definieron en las negociaciones del cierre de alianzas. Allí, los boina blanca se acercaron a las fuerzas con las que ya tuvieron relaciones electorales y que quedaron fuera de los frentes que sellaron los libertarios con el PRO, como la Coalición Cívica y Confianza Pública, entre otros espacios.

No obstante, en CABA esos últimos dos espacios irían en una alianza por separado, con el respaldo de Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta.

Pero el enroque de candidaturas entre el diputado y el senador nacional no son el único punto llamativo de este acuerdo. En esta oportunidad, Manes, con un fuerte respaldo en la Provincia, migraría a la Ciudad para integrar una oferta electoral competitiva que le permita al radicalismo remontar después de la derrota en las elecciones locales.

Es que la nacionalización de la elección porteña le jugó una mala pasada a la UCR en mayo, cuando la lista encabezada por la dirigente estudiantil Lula Levy no consiguió superar el piso de votos para ingresar a la Legislatura.

En ese marco, el vencimiento de los mandatos de Lousteau y Manes aparece como una gran oportunidad para que ambos dirigentes pongan en valor la boleta del radicalismo, pero esta vez con un fuerte tinte federal.

Además, la nueva alianza promete otorgarle aire fresco al radicalismo, con el acercamiento a dirigentes provinciales de distintos espacios políticos, a saber: Ignacio Torres, de Chubut (PRO); Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Carlos Sadir, de Jujuy (UCR); Martín Llaryora, del peronismo cordobés; y Claudio Vidal, del provincialismo de Santa Cruz.