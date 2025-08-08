Acuerdo PRO–La Libertad Avanza: Mauricio Macri habló de "responsabilidad histórica"

El exmandatario oficializó la alianza con el espacio de Javier Milei, enfocada en la Ciudad de Buenos Aires y varias provincias. Karina Milei subrayó el compromiso de defender el plan económico.

El expresidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, confirmó el acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LAA) tras una reunión con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y enmarcó la decisión en una responsabilidad histórica: "Lo que está en juego no es un partido ni un cargo, sino, de alguna manera, el futuro del país".

A través de un mensaje en sus redes sociales, Mauricio Macri aseguró que la alianza busca “acompañar el cambio que está en marcha en todo el país”.

“Creemos que esta decisión de ir juntos en varias provincias refleja un reclamo de muchos: unir fuerzas, priorizar en lo que estamos de acuerdo y seguir el rumbo que eligió la sociedad”, afirmó el exmandatario.

En su publicación, Mauricio Macri reconoció las fuertes tensiones internas que generó el acuerdo.

“Otros no comparten esta posición”, admitió, en una clara alusión a los sectores del PRO que se oponen a la fusión con el oficialismo.