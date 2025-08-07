Mauricio Macri, en una crisis que Cristina Fernández de Kirchner elude por estar siempre presente

A pesar de la sumisa y vergonzosa alianza tejida entre el PRO con La Libertad Avanza , que no fue un acuerdo, sino un sometimiento para convalidar la idea de Javier Milei , quien siempre creyó que estaban Juntos solo por los cargos, no hay ningún analista ni dirigente político que no vea a los jefes territoriales macristas, como la mayoría de los que aún se perciben radicales, buscando un nuevo horizonte para sus expectativas políticas.

Afortunadamente, todo está expuesto a la luz del día y en las redes sociales. Más allá del “pacto”, no hubo fotos entre el actual y el ex presidente y tampoco hubo ninguna pose con El Jefe del gobierno nacional, Karina Milei , con ningún negociador, como sí había pasado en la Provincia de Buenos Aires, donde por cuestiones internas del PRO y políticas de La Libertad Avanza , Diego Santilli, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro tenían siempre una sonrisa más grande que el Guasón cuando se los veía con Sebastián Pareja y Eduardo “Lule” Menem.

Mucho menos hubo posteos de bienvenida o de alegría por la alianza porteña. Quizás porque en CABA no se juntan para enterrar a "los kukas" como en Provincia. En momentos donde todo merece una foto o una publicación, la ausencia de alguna mención por parte de ambas partes habla por sí mismo. Para unos, fue un trámite. Para los otros, una rendición.

¿Habrá llegado el momento en que Jorge y Mauricio Macri decidan separar sus caminos? Más allá de los lazos sanguíneos y de historia en común, los vínculos paternos y otros elementos afectivos de unión, en lo político solían disentir más de lo que el público conoce. Hoy es prematuro pero, claramente, que ambos compartan el mismo espacio es solo por necesidad.

Cuando se hablaba de la alianza bonaerense, uno de los lugares más mirados era Vicente López, municipio que gobierna Soledad Martínez, dueña de los lazos más fuertes, políticos y afectivos, de los dos primos Macri. Lo que ella hiciera iba a marcar lo que podía pasar en la Ciudad, tal cual sucedió. Ella dominó la discusión política en su localidad frente al candidato y concejal libertario Juan Palomino. Una vez concluida la alianza, ni foto ni documento explicando lo sucedido. Tampoco se ve a Mauricio Macri auspiciando acuerdos provinciales por fuera de los libertarios.

Algo de razón tiene el ex presidente. “Grito Federal”, la unión de cinco gobernadores, ahora llamado “Provincias Unidas”, parecen más una expresión de buscadores de recursos nacionales que de un armado político con cierta seriedad. No es ni oficialista ni opositor. La sesión realizada este miércoles se vio a los cinco mantener distintas estrategias, con algunos poniendo un voto para el gobierno y otro para los opositores u otros, directamente, dando todo para lo que Milei y Martín Menem pretendían.

En eso Macri parece acercarse mucho más a su ahora desdeñada Patricia Bullrich que a su amigo de la vida, Juan Schiaretti. Si no es todo, no es nada, decía la ex candidata presidencial mientras pretendía diferenciarse de la tibieza centrista de Horacio Rodríguez Larreta. Los gobernadores parecen ir, también, en ese camino, el de la nada.

“Es un producto armado por consultores, otra vez. Quieren aparecer como la variante prolija de Milei, pero si este se deja de putear e insultar a todo el mundo, listo, pasa a ser democrático”, simplificaba, esta mañana, un legislador que se entusiasma con ese armado pero luego se pierde por el zigzagueante camino de sus conocidos gobernadores.

PRO Mauricio Macri, Soledad Martínez, Jorge Macri Mauricio Macri encabezó la reunión del PRO, junto a Jorge Macri, Soledad Martínez y Cristian Ritondo.

La preocupación bonaerense

El radicalismo y el PRO, en mayor medida, y los coalicionistas y los responsables del peronismo moderado, buscan el lugar. Los votos le llegan mucho más desde los sectores que fueron en ayuda de Milei en el ballotage contra Sergio Massa que del peronismo, al cual muchos representan.

Los radicales y el PRO se partieron en varios pedazos políticos. Los seguidores de Leandro N. Alem casi nadie sabe donde participan. Y de los tres principales intendentes del PRO, dos se quedaron en Somos y otros dos con los libertarios.

Axel Kicillof, que se juega mucho más que una simple elección de legisladores, se sorprendió con la decisión del juez federal con alcance electoral bonaerense, Alejo Ramos Padilla, quien autorizó una importante movilización de los votantes por el cambio de establecimiento educativo dispuesto.

Esto provocará una revisión integral de las planillas de votación con las cuales venían trabajando en Fuerza Patria. Ahora deben cambiar el recorrido de los remises, cuyo costo saldrá $50.000 cada uno por día. La idea del juez era acercar al vecino a escuelas más accesibles a su domicilio. Pero en La Matanza, por ejemplo, un 75% de los vecinos tendrán que revisar el padrón para saber adonde debe emitir el sufragio.

Milei, por su parte, tiró la bomba del fraude del mismo modo que hicieron sus admirados Jair Bolsonaro, hoy preso, y Donald Trump, quien debería estarlo por el ataque al Capitolio cuando perdió contra Joe Biden. El presidente ha perdido la memoria reciente al no advertir que él llegó a la Presidencia de la Nación sin fiscales ni haber visitado la mayoría de las provincias en las que ganó. Eran otros tiempos. Hoy, su relación con la casta, también se nota mucho.