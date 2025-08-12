Diego Valenzuela recorrió tierra massista en el inicio de la campaña de La Libertad Avanza en Tigre

Diego Valenzuela, candidato a senador de La Libertad Avanza, en su recorrida por Tigre, sostuvo: "No funciona el modelo populista empobrecedor del kirchnerismo".

En la previa del desembarco de este jueves en La Plata del presidente Javier Milei, para presentar los candidatos de La Libertad Avanza que competirán por un lugar en la Legislatura bonaerense, Diego Valenzuela intensificó su recorrida por los municipios del norte del Conurbano bonaerense.

El intendente de Tres de Febrero y cabeza de lista de senadores provinciales libertarios por la poderosa Primera Sección Electoral, visitó el municipio de Tigre. En su recorrida por comercios e industrias charló con vecinos y trabajadores. Durante el recorrido, estuvo acompañado por el referente de La Libertad Avanza tigrense Facundo Cernadas y por el candidato a concejal libertario Claudio Baumgarten.

Valenzuela en Tigre Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y candidato a Senador bonaerense de la Libertad Avanza en la Primera Sección Electoral recorrió el municipio de Tigre Foto: prensa Diego Valenzuela La Libertad Avanza quiere terminar con el kirchnerismo en tierras bonaerenses El candidato a senador pidió a los vecinos tigrenses que lo acompañen para terminar con el kirchnerismo: "No funciona el modelo populista empobrecedor del kirchnerismo, tenemos que tener más concejales, diputados y senadores para frenar estas políticas que no resuelven los problemas de los bonaerenses", expresó Diego Valenzuela.

Así mismo, dijo que desde la Legislatura bonaerense impulsará leyes para generar puestos de trabajo en el sector privado y afirmó, cargando contra Axel Kicillof, que "debemos reducir la carga tributaria y facilitarle más las cosas al privado, porque el laburo no lo genera el Estado como cree el Gobernador".

Por su parte, el candidato a concejal en Tigre por La Libertad Avanza, Claudio Baumgarten sostuvo: "Vamos a bajar las tasas para que emprender vuelva a ser un orgullo y no un calvario. Los emprendedores son los verdaderos héroes y el municipio tiene que estar de su lado, como lo hace Diego Valenzuela en Tres de Febrero y como lo está haciendo el presidente Javier Milei en todo el país".