Diego Valenzuela recorrió tierra massista en el inicio de la campaña de La Libertad Avanza en Tigre
Diego Valenzuela, candidato a senador de La Libertad Avanza, en su recorrida por Tigre, sostuvo: "No funciona el modelo populista empobrecedor del kirchnerismo".
En la previa del desembarco de este jueves en La Plata del presidente Javier Milei, para presentar los candidatos de La Libertad Avanza que competirán por un lugar en la Legislatura bonaerense, Diego Valenzuela intensificó su recorrida por los municipios del norte del Conurbano bonaerense.
El intendente de Tres de Febrero y cabeza de lista de senadores provinciales libertarios por la poderosa Primera Sección Electoral, visitó el municipio de Tigre. En su recorrida por comercios e industrias charló con vecinos y trabajadores. Durante el recorrido, estuvo acompañado por el referente de La Libertad Avanza tigrense Facundo Cernadas y por el candidato a concejal libertario Claudio Baumgarten.
Te Podría Interesar
La Libertad Avanza quiere terminar con el kirchnerismo en tierras bonaerenses
El candidato a senador pidió a los vecinos tigrenses que lo acompañen para terminar con el kirchnerismo: "No funciona el modelo populista empobrecedor del kirchnerismo, tenemos que tener más concejales, diputados y senadores para frenar estas políticas que no resuelven los problemas de los bonaerenses", expresó Diego Valenzuela.
Así mismo, dijo que desde la Legislatura bonaerense impulsará leyes para generar puestos de trabajo en el sector privado y afirmó, cargando contra Axel Kicillof, que "debemos reducir la carga tributaria y facilitarle más las cosas al privado, porque el laburo no lo genera el Estado como cree el Gobernador".
Por su parte, el candidato a concejal en Tigre por La Libertad Avanza, Claudio Baumgarten sostuvo: "Vamos a bajar las tasas para que emprender vuelva a ser un orgullo y no un calvario. Los emprendedores son los verdaderos héroes y el municipio tiene que estar de su lado, como lo hace Diego Valenzuela en Tres de Febrero y como lo está haciendo el presidente Javier Milei en todo el país".
Finalmente, el concejal tigrense y referente libertario en ese municipio, Facundo Cernadas, resaltó que lo importante es que la ciudadanía vaya a las urnas el 7 de septiembre para que "haya más legisladores y concejales libertarios".
Y poniendo como ejemplo las propuestas presentadas en Tigre por el bloque de concejales de La Libertad Avanza, manifestó la necesidad de contar con un bloque mayoritario en el Concejo Deliberante: "Presentamos proyectos para bajar tasas, pero no los podemos poner en marcha porque no tenemos la suficiente gente para aprobarlos. Por eso, necesitamos que vayan a votar".
Como es habitual en sus recorridas por la Primera Sección Electoral, Diego Valenzuela terminó el recorrido en Tigre compartiendo un café con vecinos y los candidatos libertarios.