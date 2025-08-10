Javier Milei desembarca en La Plata para respaldar a los candidatos libertarios

Javier Milei encabezará un acto en La Plata para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza en Buenos Aires y se pone al frente de la campaña bonaerense.

Con las elecciones del 7 de septiembre a la vuelta de la esquina, Javier Milei tiene previsto visitar esta semana la ciudad de La Plata para respaldar a los candidatos bonaerenses y nacionales de La Libertad Avanza (LLA).

La misma está programada para el próximo jueves. El primer mandatario arribará a La Plata cerca de las 18, para encabezar un evento que el jefe de campaña de LLA, Sebastián Pareja, hombre de confianza de Karina Milei, proyecta para unas seis mil personas.

En este marco, Milei asumirá nuevamente un rol protagónico en la campaña del oficialismo nacional con el objetivo de profundizar la polarización frente al kirchnerismo.

Quiénes estarán presentes en La Plata En el acto se presentarán los candidatos de la octava sección electoral, que incluye la capital bonaerense, liderados por Francisco Adorni, funcionario del Ministerio de Defensa, hermano del vocero Presidencial, Manuel Adorni, y primer postulante libertario en La Plata.