Choque en Diputados: cinco proyectos vuelven a poner contra las cuerdas a Milei en el Congreso

Entre martes y miércoles, en la Cámara de Diputados se debatirán cinco proyectos clave que incomodan a la Casa Rosada y podrían ser vetados por Javier Milei.

La Cámara de Diputados se prepara para una semana marcada por la tensión entre el oficialismo y la oposición. Tras la última sesión en la que se aprobaron distintos emplazamientos de comisiones, entre el martes y el miércoles se buscará avanzar con dictámenes sobre cinco proyectos que generan fuerte malestar en Javier Milei y la Casa Rosada.

Las iniciativas incluyen el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la distribución del impuesto a los combustibles líquidos (ambas reclamadas por los gobernadores), la reactivación de la comisión investigadora del caso de la criptomoneda $LIBRA, un plan nacional para la salud cerebral y la declaración de la emergencia en el sistema de ciencia, tecnología e innovación.

El martes, la actividad comenzará a las 11 con la Comisión de Economía (que no fue emplazada), presidida por Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria), que sesionará en la Sala 2 del Anexo de Diputados con dos proyectos de ley y cuatro de resolución en agenda. Más tarde, a las 17, se reunirá un plenario de Asuntos Constitucionales (a cargo de Nicolás Mayoraz, LLA) y de Peticiones, Poderes y Reglamento (presidida por Silvia Lospennato, PRO) para debatir una propuesta opositora que destrabe la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA.

El miércoles arrancará a las 10.30 con un plenario de Acción Social y Salud Pública (Pablo Yedlin, UxP) y de Presupuesto y Hacienda (José Luis Espert, LLA) para tratar el proyecto de Facundo Manes (Democracia para Siempre) sobre salud cerebral. A las 12, en la misma sala, Presupuesto discutirá la iniciativa para que los ATN se distribuyan de manera automática entre las provincias según los índices de coparticipación.

La jornada continuará a las 14 con un plenario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva encabezado por Daniel Gollán (UxP) y Presupuesto, que debatirá la declaración de emergencia en el sistema científico. A las 16, será el turno de Presupuesto junto con Energía y Combustibles (Lorena Villaverde, LLA) para abordar el reparto del impuesto a los combustibles líquidos.