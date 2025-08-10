En Córdoba lidera La Libertad Avanza ante un peronismo disperso y se mantendría el ausentismo
Un sondeo de Circuitos muestra a La Libertad Avanza primera en Córdoba con 34,3%, un PJ dividido y un alto porcentaje de indecisos de cara a octubre.
Una encuesta de la consultora Circuitos realizada en Córdoba, ubica a La Libertad Avanza (LLA) al frente de la intención de voto legislativa. La fórmula Agustín Laje–Rodrigo De Loredo alcanza el 34,3%, consolidando su fuerza en una provincia tradicionalmente distante del kirchnerismo y captando gran parte del electorado que antes se inclinaba por el PRO (2,2%) y por Juntos por Córdoba (2,8%).
En segundo lugar aparece Hacemos Córdoba, el espacio alineado con Juan Schiaretti, con el 20,4%. Le sigue Defendemos Córdoba, liderado por Natalia De la Sota, que suma un 17,6%. La división del peronismo provincial limita su capacidad de competir, ya que, uniendo fuerzas, podría acercarse al caudal libertario. Esta dispersión también se refleja en el 4,8% que obtiene Pablo Carro con Fuerza Patria.
El Frente de Izquierda obtiene el 5,2%, mientras que un 8,3% de los encuestados aún no definió su voto y un 4,4% manifestó rechazo a todas las alternativas. Estos sectores podrían inclinar la balanza en el tramo final de la campaña.
Se mantiene la posibilidad de un alto porcentaje de ausentismo
En cuanto a la disposición a participar, el 45,3% aseguró que irá a votar y el 30,2% dijo que es muy probable que lo haga. Un 24,5% señaló que es poco probable o que no concurrirá, un escenario que podría beneficiar a las fuerzas con mayor capacidad de movilización.
El relevamiento refleja un reacomodamiento del voto opositor hacia LLA, un peronismo fraccionado que pierde competitividad y un electorado indeciso y abstencionista que podría definir el resultado de octubre.
Córdoba apunta contra el modelo de La Libertad Avanza
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró en una entrevista radial que el espacio creado recientemente por los mandatarios provinciales, Provincias Unidas, es “la única propuesta sensata para que la Argentina pueda salir adelante”. La nueva plataforma está integrada por los gobernadores de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Chubut (Ignacio Torres), Santa Cruz (Claudio Vidal) y Jujuy (Carlos Sadir).
“Apoyamos muchas medidas y hemos sido criticados por el kirchnerismo. Y hemos sido criticados por el mileísmo por pedirles que tienen que tener una visión productiva. Nos están llevando a una recesión tremenda en materia de empleo”, manifestó el mandatario provincial a FM Milenium.