En Córdoba lidera La Libertad Avanza ante un peronismo disperso y se mantendría el ausentismo

Un sondeo de Circuitos muestra a La Libertad Avanza primera en Córdoba con 34,3%, un PJ dividido y un alto porcentaje de indecisos de cara a octubre.

La provincia de Córdoba se muestra como un terreno fértil para La Libertad Avanza.

Una encuesta de la consultora Circuitos realizada en Córdoba, ubica a La Libertad Avanza (LLA) al frente de la intención de voto legislativa. La fórmula Agustín Laje–Rodrigo De Loredo alcanza el 34,3%, consolidando su fuerza en una provincia tradicionalmente distante del kirchnerismo y captando gran parte del electorado que antes se inclinaba por el PRO (2,2%) y por Juntos por Córdoba (2,8%).

En segundo lugar aparece Hacemos Córdoba, el espacio alineado con Juan Schiaretti, con el 20,4%. Le sigue Defendemos Córdoba, liderado por Natalia De la Sota, que suma un 17,6%. La división del peronismo provincial limita su capacidad de competir, ya que, uniendo fuerzas, podría acercarse al caudal libertario. Esta dispersión también se refleja en el 4,8% que obtiene Pablo Carro con Fuerza Patria.

El Frente de Izquierda obtiene el 5,2%, mientras que un 8,3% de los encuestados aún no definió su voto y un 4,4% manifestó rechazo a todas las alternativas. Estos sectores podrían inclinar la balanza en el tramo final de la campaña.

Se mantiene la posibilidad de un alto porcentaje de ausentismo En cuanto a la disposición a participar, el 45,3% aseguró que irá a votar y el 30,2% dijo que es muy probable que lo haga. Un 24,5% señaló que es poco probable o que no concurrirá, un escenario que podría beneficiar a las fuerzas con mayor capacidad de movilización.

El relevamiento refleja un reacomodamiento del voto opositor hacia LLA, un peronismo fraccionado que pierde competitividad y un electorado indeciso y abstencionista que podría definir el resultado de octubre.