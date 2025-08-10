Hospital Garrahan: nuevo paro y movilización contra el recorte presupuestario del Gobierno

Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un paro para el próximo miércoles 13, acompañado de una movilización hacia la Quinta de Olivos.

Desde el Hospital Garrahan confirmaron una movilización y una asamblea para definir si impulsarán una caravana y un "ruidazo" en la Quinta de Olivos.

El Hospital Garrahan volverá a realizar un nuevo paro de 24 horas frente al recorte presupuestario dispuesto por el Gobierno Nacional y los bajos salarios que, según denuncian, no se actualizan desde hace más de un año y medio. El mismo está programado para el miércoles 13 de agosto bajo la consigna: "Que el presidente escuche al Garrahan”.

Cúal es el objetivo del nuevo paro del Hospital Garrahan En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, los representantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) confirmaron que ese día también se llevará a cabo una movilización y una asamblea para definir si impulsarán una caravana y un "ruidazo" en la Quinta Presidencial de Olivos.

"Estamos trabajando para organizar una gran acción federal para el 27 de agosto, con el objetivo de visibilizar en todo el país la situación del Hospital Garrahan, la salud pública, la universidad y el Conicet" indicaron los trabajadores.

La semana pasada, la secretaria general de APyT, Norma Lezana, cuestionó las cifras del aumento de presupuesto que comunicó el Gobierno de Javier Milei, asegurando que se trata de gastos operativos y de funcionamiento logístico, pero no de salarios.