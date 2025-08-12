Javier Milei insiste con la motosierra y va a fondo contra la estructura del INTA

Mediante un decreto, y a pesar del rechazo en Diputados, el Gobierno suprimió la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La medida del Gobierno, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de economía, Luis Caputo, busca optimizar la toma de decisiones y reducir superposiciones de funciones.

El Gobierno de Javier Milei oficializó la eliminación de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo desconcentrado que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.

La medida, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, forma parte del proceso de reestructuración institucional que busca optimizar la toma de decisiones y reducir superposiciones de funciones.

Qué argumentó el Gobierno tras la reducción estructural del INTA Según el decreto, el cambio responde a que las responsabilidades que antes recaían en la Dirección Nacional ya son ejercidas por el Presidente del organismo, asistido por un Consejo Técnico que fija los lineamientos científico-técnicos. Con esta modificación, todas las funciones y menciones que en resoluciones previas se atribuían a la Dirección Nacional pasarán a ser competencia directa del titular del INTA.

Hasta que se complete la reestructuración total, las áreas afectadas por la supresión de la Dirección Nacional mantendrán sus aperturas estructurales y el personal vigente, preservando las acciones y funciones actuales.