El Gobierno se prepara para el debut de la Boleta Única de Papel en octubre

En octubre debutará la Boleta Única de Papel en todo el país. El Gobierno y CNE coordinaron detalles junto a jueces y secretarios electorales.

De cara a las elecciones nacionales de octubre, la dinámica electoral incorporará una novedad. Se utilizará por primera vez la la Boleta Única Papel (BUP). En este marco, funcionarios del Gobierno se reunieron en Casa Rosada con autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE), jueces federales y secretarios electorales de 22 jurisdicciones de todo país.

En representación de la gestión libertaria asistió el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, quien encabezó el evento. Allí, sostuvo que el objetivo de la actividad era "fortalecer la coordinación institucional y profundizar sobre la implementación de este sistema".

En esta línea, Lisandro Catalán elogió la incorporación de la BUP y sostuvo que desde el Ejecutivo no ven a la puesta en marcha de este proceso como "un logro del Gobierno", sino "un logro de todo el sistema político".

Funcionamiento de la Boleta Única de Papel La BUP se basa en el recurso de una sola boleta de papel que contiene todas las categorías de cargos, a todos los partidos políticos, y todas las alianzas que puedan ser elegidos en la elección nacional.