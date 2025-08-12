La sorpresiva plataforma digital del Gobierno para acelerar la privatización de empresas públicas

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva herramienta digital para impulsar la privatización total o parcial de empresas públicas que figuran en la Ley Bases . El objetivo es “agilizar” los procesos y “garantizar transparencia”.

Se trata de una plataforma incorporada al sistema CONTRAT.AR por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), que quedó oficializada en el Boletín Oficial. Según indicaron, esta estrategia, además, busca ampliar competencia y participación.

Así, el gobierno de Javier Milei pretende agilizar que se concreten de forma completamente online la venta de activos, acciones o cuotas de capital, la transferencia de establecimientos productivos y el otorgamiento de concesiones, licencias y permisos.

Podrán participar en los nuevos procesos sin volver a registrarse quienes ya estén inscriptos como concesionarios bajo la Ley 17.520, mientras que el resto de los interesados deberán crear un usuario en la plataforma y validar su identidad.

El Gobierno planea culminar durante este semestre los pasos administrativos para la privatización de empresas públicas habilitadas por la Ley Bases.

Asimismo, tendrán que presentar modelos estandarizados de documentación, como actas y declaraciones juradas, para acreditar que están habilitados a contratar con el Estado y que cumplen con los requisitos legales.

El nuevo sistema aplicará las mismas reglas que ya rigen para otros procesos dentro de CONTRAT.AR. Por otra parte, en el caso de licitaciones para obras de infraestructura o servicios públicos, se seguirá usando el procedimiento vigente desde 2024, que queda integrado a esta herramienta.

Qué empresas públicas pueden privatizarse según la Ley Bases

Tras la aprobación de la Ley Bases, sancionada el año pasado, quedaron habilitadas a privatizarse de manera total Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA); Energía Argentina (Enarsa); Intercargo; Corredores Viales; Belgrano Cargas y SOFSE (Trenes Argentinos).

Por otra parte, el Congreso dio luz verde para la privatización parcial de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

Con este paso hacia la agilización, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas proyecta culminar durante este semestre todos los pasos administrativos para concretar distintas privatizaciones.