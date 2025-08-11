Semana clave para el Gobierno: se conocerán los candidatos para la Provincia y el nuevo dato de la inflación

Nueva semana , nuevas noticias para la Argentina . Cerraron las alianzas entre el oficialismo y la oposición, pero aún resta conocer quiénes serán los candidatos para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires . Este miércoles, el Gobierno de Javier Milei estará pendiente de la información del Indec, que dará a conocer el nuevo dato de la inflación correspondiente al mes de julio.

Desde el Hospital Garrahan , en las últimas horas, confirmaron un nuevo paro de 24 horas para este miércoles 13 de agosto . La medida de fuerza contará con una asamblea para definir una movilización a la Quinta de Olivos.

Será una semana con tiempo agradable para realizar las actividades y disfrutar del deporte argentino: Comenzaron los Juegos Panamericanos Junior 2025 y el jueves River buscará un buen resultado en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores .

La Ciudad de Buenos Aires espera una semana agradable y con altas temperaturas en comparación con la anterior. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional , se acercan unos días con temperaturas que estarán por encima de los 8° y con máximas que podrían alcanzar los 20°.

El norte del país, espera una semana con temperaturas primaverales , según informó el Servicio Meteorológico Nacional esta semana tendrán temperaturas mínimas que rondarán los 10° y con máximas cercanas a los 24°. La zona centro del país mantendrá las mismas condiciones pero con temperaturas más bajas.

El sur sí estará con temperaturas de invierno, con máximas que no superarán los 14° y mínimas que rondarán los 2°. Para la zona patagónica, a comparación del resto del país, sí se esperan precipitaciones para este lunes y martes.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, hasta el momento se ha reportado la alerta amarilla y naranja en la zona sur del país, precisamente para Neuquén, Río Negro y Chubut. La primera alerta se prevé por vientos, mientras que la segunda mencionada se la adjunta a las lluvias.

Cerraron las lista, pero aún faltan los nombres

elecciones paso 2023 urnas 2.jpg NA

La semana pasada, las distintas fuerzas políticas ya negociaron las alianzas, pero ahora se preparan para encarar una semana clave antes del cierre de listas, previsto para el 17 de agosto, el momento de dar los nombres.

Por esto mismo, esta semana será clave para el Gobierno y la oposición. La Libertad Avanza ya absorbió al PRO, el peronismo tendrá que correr los egos a un costado y la UCR buscará nombres para la competencia.

Semana clave: el país conocerá un nuevo porcentaje de la inflación

Este miércoles 13 se dará a conocer un nuevo dato del Indec relacionado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio. El último dato inflacionario indicó un 1,6%.

Con respecto al último dato mencionado, las consultoras anticipan que podría ser el tercer mes seguido con un número menor al 2%. Ante esto el Gobierno de Javier Milei espera los resultados con entusiasmo.

Nuevo paro del Hospital Garrahan: 24 horas de medida de fuerza

Marcha de trabajadores del Hospital Garrahan Juan Mateo Aberastain/MDZ

El Hospital Garrahan volverá a realizar un nuevo paro de 24 horas frente al recorte presupuestario dispuesto por el Gobierno Nacional y los bajos salarios que, según denuncian, no se actualizan desde hace más de un año y medio. El mismo está programado para el miércoles 13 de agosto bajo la consigna: "Que el presidente escuche al Garrahan”.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, los representantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) confirmaron que ese día también se llevará a cabo una movilización y una asamblea para definir si impulsarán una caravana y un "ruidazo" en la Quinta de Olivos.

Pagos de Anses: cuándo y quiénes cobran las jubilaciones esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció las fechas en las que los beneficiarios podrán cobrar el haber correspondiente a esta semana de agosto.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: jueves 14 de agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto

Momento del deporte: River y los Juegos Panamericanos Junior 2025

Esta semana comienzan los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Este jueves, River deberá jugar el partido de ida de la nueva jornada del torneo internacional frente a Club Libertad de Paraguay de visitante. El encuentro será a las 21.30 horas en el estadio “Tigo La huerta”.

El fin de semana comenzaron los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Argentina ya se encuentra en la sexta posición en el medallero con siete medallas: una dorada en natación, tres de plata en ciclismo de montaña y de ruta y tres de bronce en ciclismo de ruta, natación y tiro.

juegos panamericanos junior Argentina.gob.ar

La Argentina participa en una nueva edición de los Juegos Panamericanos Junior con 337 atletas, 172 hombres y 165 mujeres, que buscan medallas y plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y las Olimpiadas de Los Ángeles 2028.