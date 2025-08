Javier Milei pisa terreno fértil y con Diego Valenzuela se prepara para una elección muy reñida.

Este miércoles, en horas de la tarde, Diego Valenzuela recibirá a Javier Milei en el nuevo predio que Mercado Libre incorporó a su empresa luego que redujera drásticamente su operatoria en La Matanza por cuestiones impositivas. Igualmente, ni la Municipalidad de Tres de Febrero no confirma nada, ni el lugar ni la visita y mucho menos la mayoría de los invitados.

En el pasado, Tres de Febrero era el lugar elegido por Néstor Kirchner para cerrar las cuestiones políticas y económicas, aunque los tiempos cambiaron y esta vez no habrá asado en el quincho, también famoso porque ahí se distribuía el poder que le correspondía a cada jefe comunal mediante un asado de por medio y en el que participaban Julio De Vido, José López y el propio presidente o ex presidente de la Nación, según cuál hubiera sido la fecha en cuestión.

Con Hugo Curto como anfitrión, ahí se armaban o desarmaban las listas de candidatos seccionales y hasta nacionales mientras Kirchner, el padre, estuvo en vida. Por supuesto esto no sucederá ahora y pocos creen que se producirá jamás a pesar de la gran relación que mantienen Valenzuela con Milei.

Ser cabeza de lista en la Primera Sección Electoral no fue el premio a haber pegado el “salto” solamente, sino que es el fruto más que nada de la escasísima calidad dirigencial con que se mueve La Libertad Avanza tradicional o histórica.

El salto del intendente PRO de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se confirmó en un encuentro con el titular de La Libertad Avanza de la Provincia, Sebastián Pareja. Foto: X Diego Valenzuela con el titular de La Libertad Avanza de la Provincia, Sebastián Pareja. Foto: X

A pesar de esto, la victoria en esa región del Gran Buenos Aires no está asegurada ni mucho menos. Es más. Nuevos sondeos muestran una leve ventaja para Fuerza Patria en “la primera”, que ahora es la localización geográfica política más poblada de la Provincia, que se suma a la que todas las encuestas dicen que tiene el peronismo kirchnerista renovador en la Tercera Sección Electoral.

Si bien Valenzuela tiene mayor conocimiento público que Gabriel Katopodis, Julio Zamora y la candidata del Partido Obrero, Romina Del Plá, hay lugares donde crisis abortó el encanto que tenía el mileísmo en la gente que naturalmente votaba por el peronismo. Distritos como Moreno y Merlo marcan una distancia que después le es muy difícil de descontar en otras localidades más “amigables” como las del corredor norte de esa misma sección electoral.

Paradójico, a pesar de siempre mostrarse como peronista, Zamora consigue apropiarse de cierto voto bronca hacia el gobierno nacional que, de no estar, podría haber ido hacia La Libertad Avanza por el rechazo que tiene el kirchnerismo. Esos mismos trabajos territoriales detectan un rechazo general con todo, incluido el más novedoso de los políticos argentinos, Javier Milei.

Algo de eso confiaba hoy un importante miembro del gobierno nacional con algunos periodistas. Ya empieza a modificarse esa idea de victoria aplastante porque la administración de Axel Kicillof no da garantías de seguridad. Confían, sin embargo, que fuera cual fuera el resultado del próximo mes de septiembre, en octubre será otra película, donde pesarán otras cosas como el apoyo a un gobierno que surgió de un grito extremo en contra de todo lo preexistente y un incorporado discurso contra todo gasto superfluo o estatal.

Un sector oficialista de La Libertad Avanza entiende, además, que la posible victoria “kuka” en la Provincia, en las elecciones desdobladas y anticipadas de septiembre, puede provocar un efecto “miedo” que hará ir corriendo a buscar las listas violetas en el mes de octubre. Son los mismos que creen en el método “no mezclarse” ni con el PRO ni con algunos gobernadores para “garantizar la gobernabilidad”.

“Tener uno o dos diputados por Provincia cuando antes no teníamos nada nos hará sumar, a fin de año, más de noventa diputados nacionales, entre propios y algunos aliados de fierro. Tenemos que conseguir ser parte de las discusiones provinciales y locales para tener presión de verdad, y no esperar la caridad que no le sirvió de nada a Mauricio Macri cuando Rogelio Frigerio le daba todo a los gobernadores”, sentenció un vocero de la mesa política libertaria.