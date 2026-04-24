Javier Milei sobre la soberanía de Malvinas: "No depende solo de nosotros"

El presidente destacó la estrategia diplomática argentina y afirmó que el reclamo por Malvinas se sostiene en todos los foros internacionales, antes de conocerse el informe estadounidense.

El presidente Javier Milei afirmó que el Gobierno está “haciendo avances como nunca se han hecho” en relación al reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, aunque reconoció que “no depende solo de nosotros”. Las declaraciones fueron realizadas el jueves durante una entrevista con Neura, horas antes de que se conociera la filtración de un documento interno del Pentágono que vuelve a poner el tema en el centro de la agenda internacional.

En ese marco, el mandatario sostuvo: “Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro. Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente’”.

Javier Milei también destacó la estrategia diplomática de su administración en distintos foros internacionales y aseguró que el reclamo argentino se mantiene activo en todas las instancias posibles. “No hay foro en que no hagamos el reclamo, estamos consiguiendo apoyos nunca vistos, como Chile”, señaló.

El presidente además puso en valor el rol de distintos funcionarios en la agenda exterior del Gobierno. “Tanto con Diana Mondino, como con Gerardo Werthein y ahora con Pablo Quirno, es un tema que nosotros lo vivimos tirando arriba de todas las mesas”, afirmó.

Las expresiones del mandatario cobraron relevancia en un contexto marcado por la difusión de un informe filtrado del Pentágono, que analiza posibles medidas de Estados Unidos frente a aliados europeos por su postura en la guerra en Medio Oriente. Entre los puntos mencionados en ese documento aparece la eventual revisión del apoyo diplomático estadounidense en disputas vinculadas a “posesiones imperiales”, con referencia a las Islas Malvinas.