Expo EFI 2026: el evento que reúne al poder político y empresarial en un momento clave
Con Javier Milei como invitado, la Expo EFI 2026 reunirá a líderes para debatir el rumbo económico argentino y los desafíos del contexto global.
En un momento clave para la economía argentina, llega la 13º edición de Expo EFI, la convención de economía, finanzas e inversiones. El evento se realizará el 28 y 29 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) y reunirá a referentes políticos y empresariales de todo el país.
Entre los protagonistas se destaca la presencia del presidente Javier Milei, junto a referentes centrales de la política económica como Luis Caputo y Santiago Bausili. La cumbre propone un espacio de análisis profundo sobre los desafíos actuales, el escenario internacional y las oportunidades de crecimiento para la Argentina.
Organizada por Invecq Consultora Económica y Messe Frankfurt Argentina, Expo EFI 2026 será el epicentro del debate económico, combinando el tradicional Congreso Económico Argentino con una amplia agenda de workshops, seminarios y espacios de intercambio que convocan a líderes de todos los sectores productivos.
Para más información, ingresar a www.expoefi.com.
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