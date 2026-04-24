Expo EFI 2026: el evento que reúne al poder político y empresarial en un momento clave

Con Javier Milei como invitado, la Expo EFI 2026 reunirá a líderes para debatir el rumbo económico argentino y los desafíos del contexto global.

En un momento clave para la economía argentina, llega la 13º edición de Expo EFI, la convención de economía, finanzas e inversiones. El evento se realizará el 28 y 29 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) y reunirá a referentes políticos y empresariales de todo el país.

Entre los protagonistas se destaca la presencia del presidente Javier Milei, junto a referentes centrales de la política económica como Luis Caputo y Santiago Bausili. La cumbre propone un espacio de análisis profundo sobre los desafíos actuales, el escenario internacional y las oportunidades de crecimiento para la Argentina.

Organizada por Invecq Consultora Económica y Messe Frankfurt Argentina, Expo EFI 2026 será el epicentro del debate económico, combinando el tradicional Congreso Económico Argentino con una amplia agenda de workshops, seminarios y espacios de intercambio que convocan a líderes de todos los sectores productivos.

Para más información, ingresar a www.expoefi.com.

Las mejores imágenes de Expo EFI EXPO EFI CHARLA EXPOEFI-2025-0739 EXPOEFI PASILLOS EXPOEFI-2025-0850 EXPOEFI-2025-1333 EXPOEFI AUDIENCIA Expo EFI 2025 La propuesta de Expo EFI incluye workshops, un espacio literario, un aula académica, stands comerciales, un recinto bursátil y 14 seminarios. Expo EFI EXPO EFI La 13º edición de Expo EFI, Convención de Economía, Finanzas e Inversiones, se realizará el 28 y 29 de abril en el CEC y contará con la presencia del presidente de la Nación, ministros, gobernadores y destacados referentes del sector.