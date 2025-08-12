Guillermo Francos pidió que Cristina Fernández de Kirchner no pueda usar X mientras cumple su condena

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , pidió que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no pueda utilizar redes sociales mientras cumple su condena por la causa Vialidad. “Deberían impedirle las comunicaciones telefónicas”, lanzó.

En diálogo con Jonatan Viale por ¿La Ves?, el funcionario libertario repasó el último tuit de CFK contra el presidente. “¿Sabés lo que me llama la atención? Que con total impunidad una reclusa tenga la posibilidad de hacer comentarios públicos de estas características”, expresó.

En ese marco, Francos fue al hueso y deslizó: “Si yo fuera el juez que tiene que hacer cumplir la condena, intervendría”. Luego, propuso directamente que deberían “impedirle las comunicaciones telefónicas”.

El jefe de Gabinete insistió con que “está mal” que los presos puedan hacer uso de sus celulares, e incluso ejemplificó con el caso del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien "le sacaron todo" y “sin estar condenado”.

Las declaraciones de Francos recaen directamente sobre el juez de ejecución penal del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, Jorge Gorini. Francos fue insistente al remarcar que debería tomar una medida al respecto porque CFK está condenada por “un delito del Código Procesal”, es decir por la causa Vialidad.

El último tuit de Cristina Fernández de Kirchner contra Javier Milei

En una nueva edición de sus clásicos tuits, la expresidenta publicó un posteo desde su arresto domiciliario cuestionando la cadena nacional que realizó este viernes Javier Milei para anunciar una serie de proyectos que buscan blindar el déficit 0.

"Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada", inició CFK, en alusión a las advertencias del libertario sobre que defendería el equilibrio fiscal a cualquier costo, y que, de lo contrario deberían sacarlo "con los pies para adelante".

El tuit de CFK contra Javier Milei

En esa línea, calificó como una "mentira" que los salarios le estén ganando a la inflación. "Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?", ironizó.

Luego, la expresidenta le pidió a Milei que “deje de mentir” con el relato de que “no hay emisión monetaria”. Con ese foco, argumentó a pura chicana: “Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar".

Por último, CFK cerró llevando agua para su molino al recordar los mensajes que emitía ella misma durante su Gobierno: "Muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas", lanzó.