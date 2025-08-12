El Gobierno vuelve a dialogar con gobernadores: reciben en la Rosada a Rolando Figueroa

El mandatario de Neuquén reclama una deuda a su provincia y Guillermo Francos se reúne con él. Vuelven a escuchar a los gobernadores.

En medio de las crecientes tensiones que el Gobierno tiene con los gobernadores, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibe este mediodía en Casa Rosada a Rolando Figueroa, cabeza de Neuquén, quien reclama una deuda de Nación con su provincia.

A días del cierre de listas de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, el Poder Ejecutivo retoma el diálogo con los representantes provinciales que son (o eran) sus aliados. El neuquino exige una compensación de unos 180 millones de dólares, a raíz de una deuda de ANSES con su territorio en concepto de cajas previsionales.

Guillermo Francos Guillermo Francos es el encargado de charlar con Figueroa. Nación retoma diálogo con los gobernadores "aliados" en pleno año electoral. Telam “Estamos hablando acerca de las distintas compensaciones de deuda que hemos firmado con el Gobierno Nacional. La provincia de Neuquén no tiene deuda con la Nación, entonces tenemos acreencia del ANSES y queremos hablar para ver de qué manera podemos llegar a poder lograr una compensación de esas deudas”, planteó Figueroa.

El reclamo de Rolando Figueroa En declaraciones a Radio Mitre, explicó: “Una de las sugerencias que traemos sobre la mesa es poder incluir la posibilidad de compensación con bienes del Estado Nacional en la provincia. Así que ese va a ser uno de los planteos y también siempre la voluntad de trabajar en concordancia con la posibilidad de construir una Argentina diferente”.

“Nosotros no peleamos por pelear. Si alguna medida lo beneficia Neuquén la vamos a apoyar, si alguna lo perjudica no la apoyaremos”, manifestó. También aclaró que falta el trámite de auditoría que debe hacer Nación sobre las cajas jubilatorias provinciales: “Las estamos solicitando desde hace mucho tiempo y estas auditorías ratifican de alguna manera cuál es la composición de la deuda”.