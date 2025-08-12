Sintonía política: Javier Milei recibirá a Daniel Noboa en un nuevo gesto de cercanía

El presidente Javier Milei, recibirá el próximo jueves a su par de Ecuador, Daniel Noboa, en Casa Rosada, según confirmaron desde el Gobierno. El encuentro entre los mandatarios tendrá lugar en el marco de un viaje oficial del jefe de Estado ecuatoriano, quien ya había visitado Argentina en diciembre de 2023 para asistir a la asunción del líder libertario.

Unidos por la Casa Blanca: la relación entre Milei y Noboa Milei y Noboa mantienen una relación cercana, respaldada por su afinidad política con la presidencia del norteamericano, Donald Trump. De hecho, ambos, junto al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fueron los únicos mandatarios latinoamericanos invitados a la investidura presidencial del republicano, el 20 de enero en Washington.

milei y noboa En materia económica, Argentina y Ecuador comparten objetivos en política arancelaria y comercial. Ambos gobiernos ya mantuvieron contactos con la Casa Blanca para agilizar la reducción de aranceles. En el caso ecuatoriano, Noboa impulsó sanciones arancelarias contra países como México para forzar la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC), una estrategia que es bien vista en el entorno de Javier Milei.