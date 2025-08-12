Presenta:

Dinero

|

pymes

Golpe al sector: las pymes reportan caídas de producción y despidos por las importaciones

Las empresas pymes continúan en modo recesivo. Con la apertura comercial y el aumento de importaciones se aceleran los despidos y se sustituyen insumos locales.

Sergio Lanzafame

Sergio Lanzafame

La industria metalúrgica sigue en baja.

La industria metalúrgica sigue en baja.

Noticias Argentinas

Las empresas pymes acusan un aumento fuerte de la presión por importaciones, reportan una fuerte baja de la producción y un aumento en los despidos, según un informe de la Fundación Observatorio Pyme.

El indicador PMI-PYME, con datos del segundo trimestre de 2025, muestra que siguen predominando los indicadores recesivos en las empresas. Para el 70% la producción está estable o en baja y la preocupación por la debilidad de la demanda alcanza al 68% de las empresas.

Te Podría Interesar

Según declaran las empresas que participaron de la encuesta, los precios y las ventas evolucionan por debajo de los costos. El 74% reportó aumento de costos, pero sólo un poco menos de la mitad (35%) pudo trasladarlo a precios a causa de la fuerte caída de ventas y la competencia importadora.

Esta situación está llevando a las empresas a buscar estrategias defensivas para mejorar las cuentas (incluyendo recortes de personal y aumento de componente importado en la producción) y a reclamar medidas para “nivelar la cancha” (alivio de la presión fiscal, estabilidad macroeconómica, reformas en el mercado laboral).

pymes

La presión de las importaciones en niveles récord

El 45% de las empresas informó amenazada importadora y el 33% verificó pérdida de participación a manos de importaciones. Ambos indicadores se ubican en niveles récord, con China como principal origen de la amenaza (73% de las empresas).

El informe marca que las empresas reportan un proceso de sustitución de producción local por importaciones en insumos y bienes terminados. Esta situación se agrava por el ingreso de mercadería con competencia desleal, incumplimiento normativo y contrabando.

Como consecuencia del bajo nivel de actividad, la necesidad de mejorar estructura de costos y la fuerte presión importadora, además se profundiza la caída del empleo en las PyME industriales que reporta una baja del 4,7% interanual, acumulando nueve trimestres de caída.

Archivado en

Notas Relacionadas