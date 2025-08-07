Se profundiza el déficit comercial con Brasil de la mano de las importaciones de autos

El déficit en la balanza comercial con Brasil no baja desde el mes de marzo y llegó en julio a US$559 millones con lo que revirtió fuertemente el resultado del mismo mes del año pasado cuando había logrado un superávit de US$34 millones, según el último informe de la consultora Abeceb , en base a datos del ministerio de Economía de Brasil.

El flujo comercial bilateral total alcanzó los US$2.764 millones, un nivel 16,7% superior al del julio del año pasado con importaciones que crecieron un 42,4% interanual y exportaciones que cayeron un 8,2%.

El saldo comercial acumulado en los primeros siete meses de 2025 arroja un rojo de US$3.506 millones, lo que marca un notorio contraste con respecto al superávit de US$141 millones acumulado en el mismo período del año pasado.

Las importaciones argentinas desde Brasil totalizaron US$1.662 millones en julio, y mostraron una suba de 42,4% interanual. En el acumulado del año, las importaciones crecieron un 51,2% respecto a al mismo periodo de 2024, lo cual lo pone como el período de siete meses con mayor crecimiento importador desde 2010.

El sector automotriz fue responsable del 91% del aumento de las importaciones , con una suba de US$449 millones para un total de US$495 millones.

comercio con Brasil

El segmento de vehículos de carretera (autos) totalizó US$1.15,9 millones y creció un 212,6% anual, en tanto que los vehículos automóviles para transporte de mercancías (camiones y camionetas) alcanzaron los US$121,6 millones y crecieron un 161,9%.

El rubro de vehículos automóviles de pasajeros (micros y colectivos) vio una suba de 97,7% con compras por US$376,1 millones.

En tanto, la compra de partes y accesorios de vehículos automóviles creció 20,6% hasta US$151,9 millones y el rubro motores de pistón y sus partes subieron un 6,4% hasta US$36,8 millones.

Por otra parte, se vio un fuerte descenso en las compras de soja, que cayeron un 46,5% interanual y alcanzaron US$8,5 millones.

Exportaciones

En tanto, las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron US$1.102 millones en julio, registrando una caída en la comparación anual de 8,2% interanual, luego de crecer en mayo 3,9% y junio 8,9%. En el acumulado del año, las exportaciones mostraron un crecimiento de 0,1% anual en contraste con enero-julio de 2024.

El sector automotriz mostró en términos generales un desempeño exportador deslucido, con bajas en los principales rubros de exportación. El segmento de camiones y camionetas sufrió una contracción de 26,9% hasta US$235 millones, en tanto que las ventas de vehículos automotores de pasajeros se resintieron en 60,5% anual, a US$85,6 millones.

El segmento de autos, en cambio, creció un 65,9% interanual, hasta US$ 35,2 millones y las ventas de motores de pistón y sus partes subieron 63,4% a US$38,3 millones.

El agro, en tanto, mostró una dinámica mixta. Las ventas de trigo y centeno sin moler crecieron un 67,9% anual hasta US$1.22,9 millones y las exportaciones de cebada sin moler crecieron un 308,8% anual a US$ 20,2 millones.

En en tanto, las exportaciones de preparaciones y cereales de harina o almidón de frutas y verduras crecieron un 65,9%, las ventas de queso y manteca cayeron un 27,1% anual y las de de leche, crema de leche y lácteos cayeron un 1,4%.