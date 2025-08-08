Cuáles son los autos usados que más se venden actualmente en Argentina

Las ventas de autos usados superaron ampliamente a las de cero kilómetro, que ya de por sí fue muy alta en el mes pasado.

En julio de 2025, el mercado de autos usados registró su mejor desempeño del año, con un salto del 25,3% respecto a junio. Según datos difundidos por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se comercializaron 179.363 unidades, es decir, unas 36 mil ventas más que en el mes previo, cuando se habían vendido 143.191.

Aunque el volumen fue levemente inferior al de julio de 2024, con una baja del 2,34%, la cifra prácticamente triplicó las ventas de autos 0 kilómetro, que sumaron 62.123 patentamientos.

En el acumulado de enero a julio, el sector alcanzó 1.097.767 unidades vendidas, lo que representa un crecimiento interanual del 18,93% frente a las 923.066 operaciones del mismo periodo del año pasado.

Cuál fue el auto usado más vendido El modelo más elegido volvió a ser el Volkswagen Gol, con 10.228 transferencias en el mes, seguido por la Toyota Hilux (7.068) y el Chevrolet Corsa/Classic (5.327).

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, destacó que “julio fue el mejor mes del año para el segmento, impulsado principalmente por el interior del país, que sigue ganando terreno frente al AMBA”. Las provincias que lideraron el crecimiento fueron Formosa, con un incremento del 46,66%, y Neuquén, con un 42,07%. También se destacaron La Rioja (39,91%), Catamarca (37,55%) y Jujuy (36,98%).