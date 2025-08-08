Mercedes-Benz mantiene sus precios en Argentina y consolida su crecimiento exportador

Luego de haber anunciado en junio una reducción en los precios de la Sprinter , Prestige Auto, representante de Mercedes-Benz en Argentina , reafirma su estrategia comercial, la cual incluye no realizar aumentos en sus vehículos durante agosto. De esta manera, la lista de precios sugeridos al público de toda su gama se mantiene sin modificaciones respecto a junio.

Por otra parte, con una participación superior al 60% en el mercado de utilitarios en Argentina, la Sprinter se posicionó como líder en patentamientos el pasado mes de julio.

En paralelo, Mercedes-Benz sigue ampliando su portfolio de productos. A las nuevas versiones de modelos icónicos como el GLC 200 y el C 300, se suman los recientes lanzamientos de la Vito y el CLA. Además, se incorporan dos novedades: el Mercedes-AMG GLC 43 Coupé (con un precio sugerido de USD 165.500) y el Mercedes-AMG G 63 (USD 400.000). La data sobre estos modelos se enviará en breve.

En el plano industrial, la producción local de la Sprinter abastece actualmente a Brasil y otros mercados de la región. En las últimas semanas, se logró un incremento del 30% en los pedidos de unidades para exportación, lo que permite proyectar un crecimiento sostenido e incluso la incorporación de nuevos destinos en el corto plazo.

“Es un orgullo compartir que, a pocos días de cumplir los primeros tres meses de operaciones de Prestige Auto, ya estamos alcanzando hitos relevantes. Tal como lo anunciamos en junio, comenzamos el año con un objetivo de 14.000 unidades y proyectamos cerrar 2025 con un incremento del 20% en la producción. Para 2026, estimamos alcanzar las 20.000 unidades fabricadas”, expresó Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto.

“Este crecimiento está respaldado por una sólida estrategia comercial que impulsa tanto la oferta en el mercado interno como las exportaciones, que hoy representan el 60% de nuestra producción”, agregó.

Herrero también destacó que “la calidad seguirá siendo nuestra máxima prioridad”. En ese sentido, explicó que, además del trabajo de los equipos locales en cada etapa del proceso productivo, la casa matriz de Mercedes-Benz continuará auditando los vehículos fabricados para garantizar el cumplimiento de los estándares globales. “Nuestro objetivo es seguir diversificando los destinos de exportación”, aseguró.

Foto nuevo CLA (1) Mercedes-Benz CLA

Llegada de nuevos modelos de Mercedes-Benz

Respecto a los vehículos importados, el CEO anticipó que “la incorporación de nuevos modelos y el aumento en el volumen de importaciones permitirá duplicar la oferta de la marca en Argentina, pasando de 1.500 a 3.000 unidades en 2025”. Muchos de estos modelos cuentan con tecnología Mild Hybrid, que permite optimizar el consumo de combustible, reducir emisiones y brindar una experiencia de manejo más eficiente y confortable.

“Estamos trabajando en una política comercial centrada en atraer nuevos clientes y ofrecer la mejor experiencia posible a quienes ya nos eligen”, concluyó Herrero. “Este proyecto industrial argentino nos llena de entusiasmo y compromiso. Somos un equipo de 1.800 personas trabajando por el país.”