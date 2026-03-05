Entrevista a Juan Pablo Biau Cristaldo, gerente de Ventas de Camiones Mercedes-Benz

En el contexto del lanzamiento del renovado Axor en Argentina —un modelo icónico que regresa con actualizaciones clave para completar la gama de productos pesados de la marca—, MDZ conversó en exclusiva con Juan Pablo Biau Cristaldo, gerente de Ventas de Mercedes-Benz Camiones . La compañía, que lideró el mercado argentino de camiones y buses en 2025 con un 33,4% de participación en camiones, apuesta fuerte al Axor para mantener su dominio en 2026, especialmente con el inicio de operaciones en la nueva planta de Zárate.

Juan Pablo Biau Cristaldo: Para nosotros, el Axor es un camión icónico que nos acompañó durante muchos años. Por eso estamos muy contentos con esta develación del nuevo Axor. Significa completar toda nuestra gama de productos: a principios del año pasado presentamos la nueva generación de Accelo y Atego, junto con algunos modelos nuevos del Actros. Ahora, de la mano del Axor, podemos decir que estamos completando todo nuestro portfolio de productos.

Juan Pablo Biau Cristaldo: Muy buenas. Estamos presentando tres versiones: una 2038 de 380 caballos de fuerza, como chasis ideal para el campo —para llevar grano del campo al puerto y aplicaciones similares—; y dos versiones tractoras, una 2038 y una 2545, en configuraciones 4x2 y 6x2. Estos modelos van a andar muy bien en minería, petróleo y, obviamente, en larga distancia por toda la geografía argentina.

MDZ: ¿Cree que 2026 replicará el éxito y el liderazgo de 2025?

Juan Pablo Biau Cristaldo: En 2025 cerramos con un 33% de participación: uno de cada tres camiones patentados fue Mercedes-Benz. Empezamos enero todavía mejor, con un 38% de share. Enero suele ser particular en Argentina, pero esos son los números. Febrero no tenemos datos definitivos por temas del DNRPA, pero creemos que con todo este portfolio de productos vamos a poder repetir un año excelente.

MDZ: ¿Cuáles son los principales atributos del nuevo Axor en comparación con la competencia?

Juan Pablo Biau Cristaldo: Estamos presentando dos cabinas: una de techo bajo y otra de techo elevado, ambas dormitorio. La cabina es similar a la del Atego actual, con mucho confort interior para el chofer: volante multifunción, palanca de cambios en la columna de dirección, arranque stop con llave, cojinetes con 11 posiciones y neumáticos, cabina con suspensión neumática. Todo eso da mucho confort y amplitud, con un túnel muy bajo de 200 mm que hace que la cabina quede muy grande internamente.

MDZ: ¿Qué atributos de seguridad destaca en el Axor?

Juan Pablo Biau Cristaldo: Cumple con todos los requerimientos de la ley. Recordemos que desde principios del año pasado está la exigencia del ESP (control de estabilidad), viene con ASR (control de tracción), ABS, y todo lo necesario para tener estándares mundiales de seguridad.

MDZ: ¿Desde dónde se produce este camión y cuál es su disponibilidad en Argentina?

Juan Pablo Biau Cristaldo: Se produce en Brasil, en la planta de São Bernardo do Campo. Ya está a la venta a partir de hoy, disponible en toda nuestra red de concesionarios de Mercedes-Benz en el país. Te puedo asegurar que lo vas a empezar a ver en todos lados: en redes sociales, publicaciones... La semana que viene en Expoagro vamos a reforzar esta presentación, y ya está en todos nuestros concesionarios de todo el país.