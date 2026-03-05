Renault potencia su gama alta: nuevas tecnologías y motores de hasta 300 CV

Renault actualiza sus modelos Austral, Espace y Rafale con la integración de Google Gemini y un novedoso modo de conducción inteligente que optimiza el consumo.

Renault consolidó la renovación de su oferta en los segmentos superiores con los modelos Austral, Espace y Rafale. Tras la actualización estética que unificó el diseño de la gama, la marca francesa anunció para principios de 2026 una serie de evoluciones tecnológicas centradas en la conectividad, la seguridad y el confort a bordo.

Motorizaciones: eficiencia y alto rendimiento Toda la gama se apoya en la motorización full hybrid E-Tech de 200 CV, que logra un equilibrio destacado entre prestaciones y ahorro de combustible. Con el tanque lleno, estos modelos alcanzan una autonomía de hasta 1.100 km, con consumos promedio de entre 4,7 y 4,8 l/100 km.

Por su parte, el Rafale suma la versión hyper hybrid E-Tech 4x4 de 300 CV. Esta variante de alto rendimiento, desarrollada por ingenieros de Alpine, cuenta con una batería de 22 kWh que permite la conducción totalmente eléctrica para los trayectos diarios. En tanto, el Austral mantiene como alternativa la versión mild hybrid de 150 CV con caja automática.

Innovaciones tecnológicas para 2026 Renault introduce equipamientos de vanguardia que mejoran la experiencia del usuario:

Cargador por inducción Qi2: Es uno de los primeros fabricantes en adoptar este estándar (similar al MagSafe de los iPhone). Gracias a un anillo magnético, garantiza la máxima potencia de carga sin sobrecalentar el dispositivo, permitiendo recuperar el 50% de la batería en una hora.

Google Gemini: El nuevo asistente de inteligencia artificial reemplazará a Google Assistant mediante una actualización inalámbrica. Gemini permite mantener conversaciones naturales, procesar pedidos complejos e incluso cambiar de idioma durante la charla sin interrupciones.

Conectividad integrada: A través del operador virtual "Airnity", los vehículos contarán con un paquete de internet propio. Esto permite usar aplicaciones de streaming directamente desde el sistema OpenR link sin necesidad de compartir datos desde el smartphone.

Modo de conducción Smart: Este nuevo modo reemplaza al antiguo "Perso". El sistema gestiona automáticamente el paso entre los perfiles Eco, Comfort y Sport según el estilo de manejo del conductor y las condiciones del camino. Seguridad y confort centrado en las versiones superiores La marca confirmó que la mayoría de sus ventas se concentran en los acabados más equipados, como el esprit Alpine y el atelier Alpine. Entre las opciones más elegidas por los clientes se encuentran el sistema de audio Harman Kardon y el techo panorámico Solarbay, que permite controlar la opacidad mediante comandos de voz.