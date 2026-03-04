Hyundai mantiene en marzo su campaña de Precios Congelados con valores vigentes desde noviembre

Hyundai extiende durante marzo la campaña de "Precios Congelados", tras la positiva respuesta registrada en los primeros meses del año.

Hyundai Motor Argentina anuncia la continuidad de su campaña Precios Congelados durante todo el mes de marzo, reafirmando su compromiso con la previsibilidad comercial y el acceso a su gama de productos.

Bajo el concepto “Vuelve la rutina, seguimos congelados”, la marca acompaña el inicio pleno de la actividad 2026 manteniendo sin cambios los valores vigentes desde noviembre del año pasado, en un contexto donde la estabilidad y la planificación son factores clave para los clientes.

La promoción estará disponible desde el 1 al 31 de marzo de 2026, o hasta agotar stock, e incluye unidades de origen regional e importado, con cupos limitados según versión. Los valores informados corresponden a precios sugeridos al público y aplican a operaciones con patentamiento dentro del mes de marzo.

Hyundai Santa Fe 2025 Hyundai Santa Fe 2025 Cabe destacar que la nueva Hyundai Santa Fe no se encuentra alcanzada por las escalas vigentes del impuesto interno a los vehículos, lo que contribuye a sostener su competitividad en el segmento y reforzar su propuesta de valor.