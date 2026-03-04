Hyundai mantiene en marzo su campaña de Precios Congelados con valores vigentes desde noviembre
Hyundai extiende durante marzo la campaña de "Precios Congelados", tras la positiva respuesta registrada en los primeros meses del año.
Hyundai Motor Argentina anuncia la continuidad de su campaña Precios Congelados durante todo el mes de marzo, reafirmando su compromiso con la previsibilidad comercial y el acceso a su gama de productos.
Bajo el concepto “Vuelve la rutina, seguimos congelados”, la marca acompaña el inicio pleno de la actividad 2026 manteniendo sin cambios los valores vigentes desde noviembre del año pasado, en un contexto donde la estabilidad y la planificación son factores clave para los clientes.
Te Podría Interesar
La promoción estará disponible desde el 1 al 31 de marzo de 2026, o hasta agotar stock, e incluye unidades de origen regional e importado, con cupos limitados según versión. Los valores informados corresponden a precios sugeridos al público y aplican a operaciones con patentamiento dentro del mes de marzo.
Cabe destacar que la nueva Hyundai Santa Fe no se encuentra alcanzada por las escalas vigentes del impuesto interno a los vehículos, lo que contribuye a sostener su competitividad en el segmento y reforzar su propuesta de valor.
Modelos y precios de Hyundai – Marzo 2026
- Hyundai HB20 Comfort Plus MT (origen Brasil): AR$ 27.600.000 (precio de lista)
- Hyundai HB20 Comfort Plus AT (origen Brasil): AR$ 31.000.000 (precio de lista)
- Hyundai HB20 Platinum Safety AT (origen Brasil): AR$ 34.900.000 (precio de lista)
- Hyundai HB20 Sedán Comfort Plus MT (origen Brasil): AR$ 28.000.000 (precio de lista)
- Hyundai HB20 Sedán Platinum Safety AT (origen Brasil): AR$ 35.000.000 (precio de lista)
- Nueva Hyundai Creta Safety (origen Brasil): USD 27.500 (precio de lista)
- Nueva Hyundai Creta Safety + (origen Brasil): USD 33.500 (precio de lista USD 35.000)
- Nueva Hyundai Tucson 4x2 (origen Corea): USD 47.000 (precio de lista USD 48.000)
- Nueva Hyundai Tucson 4x4 (origen Corea): USD 58.000 (precio de lista)
- Nueva Hyundai Tucson Híbrida (origen Corea): USD 66.000 (precio de lista)
- Nueva Hyundai Santa Fe (origen Corea): USD 70.900 (precio de lista)
- Hyundai Staria 4x2 (origen Corea): USD 59.000 (precio de lista)
- Hyundai Staria 4x4 (origen Corea): USD 69.000 (precio de lista)
Los precios anunciados no incluyen flete, formularios, patentamiento ni alistamiento. Las especificaciones técnicas, disponibilidad de colores y equipamiento pueden variar según versión y concesionario.