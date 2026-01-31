El SUV de Hyundai que fue reconocido por su nivel de seguridad

El SUV eléctrico de tres filas de asientos insignia de Hyundai Motor Company, IONIQ 9 , está obteniendo el reconocimiento mundial en materia de seguridad, calidad y fiabilidad, reforzando el liderazgo de la compañía a la hora de ofrecer una movilidad eléctrica fiable en la gama alta del segmento SUV .

IONIQ 9 , que ha obtenido las máximas puntuaciones de seguridad en Estados Unidos y Europa y ha sido galardonado por las principales autoridades automovilísticas, muestra el riguroso enfoque de Hyundai Motor respecto a la seguridad estructural, los avanzados sistemas de asistencia al conductor, la calidad superior y la facilidad de uso en el mundo real.

El Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) otorgó al Hyundai IONIQ 9 2026 su TOP SAFETY PICK+, la designación de seguridad más alta bajo los últimos y más estrictos criterios de evaluación del instituto. El SUV obtuvo la calificación de "Bueno" en todas las categorías principales de resistencia y prevención de colisiones, lo que refleja una sólida protección de los ocupantes, una eficaz detección de peatones y unos sistemas de iluminación de alto rendimiento.

Las pruebas del IIHS confirmaron que IONIQ 9 mantiene estable el espacio de supervivencia de los ocupantes en impactos frontales y laterales, con los airbags y los sistemas de retención trabajando conjuntamente para minimizar el riesgo de lesiones tanto para los ocupantes delanteros como para los traseros. El sistema de prevención de colisiones frontales del SUV demostró su capacidad para evitar o mitigar significativamente las colisiones con vehículos, peatones y ciclistas, tanto de día como de noche.

Por su parte, el Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos ( Euro NCAP ) concedió a IONIQ 9 la máxima calificación de cinco estrellas , destacando su completa protección para pasajeros de todas las edades, sus avanzadas funciones de asistencia a la seguridad y su robusta seguridad estructural.

El SUV eléctrico de tres filas de asientos obtuvo unos resultados especialmente buenos en protección de ocupantes infantiles, donde alcanzó una puntuación del 87%. Tanto en las pruebas de desplazamiento frontal como en las de barrera lateral, todas las zonas críticas del cuerpo de los niños maniquíes de seis y diez años estaban bien protegidas, obteniendo la máxima puntuación y contribuyendo significativamente al resultado global de cinco estrellas del vehículo.

Más características del SUV IONIQ 9

Construido sobre la Plataforma Modular Eléctrica Global de Hyundai Motor Group (E-GMP), IONIQ 9 ofrece una mezcla de seguridad, confort premium y avanzada tecnología EV. Con características líderes en la industria como la carga ultrarrápida de 800 voltios, capacidades de largo alcance y un espacioso interior con capacidad para siete pasajeros, satisface las diversas necesidades de las familias modernas.

Respaldado por rigurosas validaciones de seguridad, una ingeniería innovadora y una colección cada vez mayor de prestigiosos premios, IONIQ 9 estableció un nuevo punto de referencia en el mercado de los SUV eléctricos, reafirmando el liderazgo de Hyundai Motor en el cambiante panorama de la movilidad.