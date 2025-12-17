Hyundai actualizó su auto eléctrico con hasta 325 HP y 680 km de autonomía

Hyundai ha renovado el IONIQ 6, un auto eléctrico que ya desde el principio llamó la atención por su diseño diferente y muy aerodinámico.

Hyundai ha renovado el IONIQ 6, un auto eléctrico que ya desde el principio llamó la atención por su diseño diferente y muy aerodinámico. Ahora llega con más autonomía, más tecnología y algunos detalles que refuerzan su personalidad. El nuevo IONIQ 6 evoluciona, pero sin perder lo que lo hace especial, las formas, la eficiencia y la aerodinámica.

Nada más verlo queda claro que el diseño tiene mucho peso. El frontal cambia un poco y ahora es más deportivo, mientras que la parte trasera estrena un alerón tipo “cola de pato” en lugar del anterior de doble ala. Son pequeños cambios, pero se notan y, lo más importante, ayudan a mantener un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los más bajos del mercado.

También estrena nuevas llantas y retrovisores digitales, que rematan un exterior con mucha personalidad. Dentro, el piso plano de la plataforma E-GMP y la larga distancia entre ejes hacen que sea grande y también cómodo. El interior transmite calidad, con un nuevo volante de tres radios, una consola más intuitiva con mandos físicos y dos pantallas panorámicas de 12,3 pulgadas.

Hyundai IONIQ 6 Hyundai IONIQ 6 El nuevo Hyundai IONIQ 6 tiene hasta 680 km de autonomía Más allá del diseño, el nuevo IONIQ 6 demuestra que conducir un eléctrico puede ser emocionante y divertido. Ofrece dos baterías, de 63 kWh y 84 kWh, que permiten diferentes niveles de potencia y autonomía, llegando hasta los 680 km de autonomía que lo sitúa entre los mejores de su categoría. La versión más potente recurre a dos motores y tracción total, ofrece 325 HP con un 0 a 100 km/h de 5,1 segundos, aunque lógicamente con algo menos de autonomía, más pensado para disfrutar de la estabilidad de la plataforma E-GMP y una suspensión trasera de tacto deportivo.

La carga siempre es determinante y ahí, su sistema de 800 voltios le permite pasar del 10 al 80% en solo 18 minutos con un súpercargador y recuperar hasta 100 km de autonomía en menos de cinco minutos. Una de sus cualidades más útiles es la función V2L, que permite usar el auto como fuente de energía para alimentar otros dispositivos, muy útil para viajes o emergencias como apagones, pandemias inundaciones o guerras.