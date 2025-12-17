El Fiat Argo alcanza un nuevo récord de producción en la región

Un éxito de ventas, el Fiat Argo llegó al mercado en 2017 y ha alcanzado el hito de 700.000 unidades producidas.

Reconocido por su excelente relación calidad-precio, versatilidad y eficiencia, el Fiat Argo celebra 700.000 unidades producidas en la planta automotriz de Stellantis en Betim (MG). Con más de 92.000 unidades vendidas en lo que va de año, el modelo ocupa el tercer puesto entre los 10 autos más vendidos en Brasil en 2025, consolidando su liderazgo en el sector.

El Fiat Argo llegó en 2017 con el objetivo de satisfacer diferentes perfiles de público y estilos de viaje, y rápidamente se consolidó como uno de los modelos más destacados de su categoría. Su versatilidad, combinada con su diseño, modernidad y eficiencia, hicieron del hatchback un aliado esencial para afrontar los retos del día a día de forma práctica e innovadora.

En términos de costo-beneficio, en 2023, cuando el modelo comenzó a ofrecer versiones con transmisión CVT de siete velocidades, junto con el motor Firefly 1.3 de 107 hp, se convirtió en uno de los vehículos automáticos más económicos de su categoría. Esta combinación garantiza un excelente rendimiento y un consumo de combustible urbano de hasta 12,8 km/l, lo que refuerza la eficiencia y la competitividad del Argo en el mercado.

Fiat Argo La gama del Fiat Argo 2026 En su gama 2026, disponible en 4 versiones, el Argo se volvió más moderno que nunca y ahora ofrece duplicación inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay en versiones con centro multimedia, proporcionando una experiencia de conducción aún más suave y contemporánea.

“Alcanzar las 700.000 unidades producidas refuerza no solo la importancia del Fiat Argo en el mercado, sino también la confianza que los clientes depositan en Fiat. El Argo es un ejemplo de cómo la marca logra satisfacer las necesidades del consumidor brasileño con tecnología, rendimiento y una excelente relación calidad-precio”, señala Frederico Battaglia, vicepresidente de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.