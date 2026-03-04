Sandro Munari, el piloto que conquistó cuatro veces el Rally de Montecarlo con Lancia, falleció a los 85 años dejando un legado de excelencia técnica y pasión.

Adiós a Sandro Munari: fallece la leyenda que llevó a Lancia a lo más alto del rally

Adiós a Sandro Munari: fallece la leyenda que llevó a Lancia a lo más alto del rally

Adiós a Sandro Munari: fallece la leyenda que llevó a Lancia a lo más alto del rally

Lancia expresó sus más profundas condolencias por el fallecimiento de Sandro Munari, figura central en la historia de la marca y protagonista absoluto de la era dorada del rally en los años 70. El legendario piloto italiano falleció el pasado fin de semana a los 85 años, dejando un legado imborrable en el automovilismo mundial.

Un ícono del rally mundial y de Lancia Munari fue el artífice de algunos de los hitos más importantes para la casa de Turín. Su carrera estuvo marcada por triunfos que hoy son parte de la mitología del deporte:

Rally de Montecarlo 1972: Logró una victoria histórica al mando de la Fulvia Coupé HF , abriendo una etapa de éxitos internacionales para la marca.

La era del Stratos: Entre 1975 y 1977, consiguió tres victorias consecutivas en Montecarlo pilotando el mítico Lancia Stratos , consolidando al modelo como una referencia técnica imbatible.

FIA Drivers' Cup 1977: Se convirtió en el primer italiano en ganar este trofeo, el antecesor del actual título mundial de pilotos. En 1973, Munari tuvo la oportunidad de saltar a la Fórmula 1 para competir en el Gran Premio de Sudáfrica, pero decidió rechazar la oferta para seguir fiel al rally, disciplina a la que aportó su sensibilidad técnica y espíritu de equipo hasta el final de su carrera.

Adiós a Sandro Munari: fallece la leyenda que llevó a Lancia a lo más alto del rally Adiós a Sandro Munari: fallece la leyenda que llevó a Lancia a lo más alto del rally Lancia El legado del "Dragón" en la nueva era de Lancia La partida de Munari coincide con un momento clave para la marca, que este año regresó oficialmente a la competición con su programa en el WRC2. Roberta Zerbi, directora ejecutiva de Lancia, destacó que las victorias de Munari ayudaron a convertir a la firma en la más exitosa de la historia del rally.

Por su parte, Eugenio Franzetti, director de Lancia Corse HF, recordó que la Fulvia 1600 HF con la que Munari venció en 1972 se conserva hoy de forma impecable en la Colección Histórica de Lancia, representando un patrimonio técnico de valor incalculable.