Kia confirma los precios de su nuevo SUV híbrido

El Kia Telluride HEV combina el motor turbo de 2.5 litros con dos motores eléctricos para generar una potencia combinada de 329 caballos de fuerza.

Kia anunció en Norteamérica los precios del Telluride 2027 con un precio inicial de 47.000 dólares. El sistema de propulsión turbo híbrido marca el comienzo de una nueva era para el SUV, brindando un rendimiento y aceleración, con una calificación estimada por la EPA de 35 mpg combinadas y una autonomía total de 637 millas en el modelo EX FWD.

"El primer Telluride HEV realmente da en el clavo y ofrece exactamente lo que buscan los compradores de SUV expertos de hoy", dijo Eric Watson, vicepresidente de ventas de Kia America. "Repleto de la última tecnología de Kia, disponible en configuración para siete pasajeros y un estimado por la EPA de 35 mpg combinados en el modelo EX FWD, el Telluride HEV 2027 es el nuevo punto de referencia en el segmento de los SUV de tres filas".

Cómo es el sistema de propulsión del Kia Telluride HEV Kia Telluride 2027 Kia Telluride 2027 El Telluride HEV combina el motor turbo de 2.5 litros con una batería de iones de litio de 1.65 kWh y motores eléctricos para generar una potencia combinada de 329 caballos de fuerza. Esto representa un aumento de hasta 38 HP sobre el motor del Telluride anterior (291 HP).

El híbrido envía la potencia a través de una transmisión automática de 6 velocidades a un sistema de tracción total disponible. El híbrido viene de serie con el Control de Movimiento del Vehículo Eléctrico (e-VMC). Este sistema está diseñado para ayudar al conductor a lograr un mejor manejo y estabilidad al aprovechar el control del freno y del motor. El resultado es una entrega de potencia sofisticada y una dinámica de manejo en un viaje suave y silencioso.

Ofrecido en versiones EX, SX, X-Line SX, SX-Prestige y X-Line SX-Prestige, los precios del nuevo Telluride HEV son los siguientes y excluyen los cargos de destino de $1,545: