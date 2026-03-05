Mercedes-Benz Camiones y Buses presenta el nuevo Axor: más moderno eficiente y robusto

Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina incorpora nuevamente al mercado un ícono de su porfolio de camiones extrapesados: la consagrada línea Axor . En el marco de la celebración del 130 aniversario del primer camión del mundo, la empresa subsidiaria local de Daimler Truck comenzó el año con el lanzamiento de los modelos Axor 2038 4x2 y Axor 2545 6x2, indicados para el transporte de carga por ruta y operaciones logísticas de media y larga distancia.

«Con el regreso del Axor, seguimos ampliando nuestro porfolio. Es un camión moderno, robusto, eficiente, cómodo y seguro, además de fácil para el manejo en el día a día. Por todo esto, brinda mayor eficiencia y rentabilidad a los clientes, con bajos costos operativos», destaca Roberto Faist, gerente de Marketing y Producto de Mercedes-Benz Camiones.

Mercedes-Benz Camiones y Buses inició 2026 con fuerza gracias a los camiones de la nueva generación que presentó el año pasado: el nuevo Accelo, con mayor capacidad de carga y un aspecto más moderno; los camiones Atego, con un nuevo diseño y nuevas versiones tanto para aplicaciones off-road como logística regional; los extrapesados Actros y Arocs que se han consolidado en el mercado y conquistan clientes en todo el país; y ahora, el nuevo Axor.

"Con un porfolio renovado estamos creciendo de forma destacada en el mercado. Cerramos el año como líderes del mercado con un 33,4% de participación", comenta Juan Pablo Biau Cristaldo, gerente de Ventas de Mercedes-Benz Camiones. En este sentido añadió: "Este año queremos ir por más. Es por eso que decidimos dar un paso importante en nuestra gran trayectoria, relanzando el Axor con muchas más ventajas para las empresas de transporte y los conductores".

La cabina del nuevo Axor destaca por su diseño moderno, lo que resalta la imagen de solidez del extrapesado. El inédito diseño visual sigue el estilo de los camiones Mercedes-Benz , combinado con el diseño del Arocs reforzando la sensación de robustez. La robustez del modelo también se hace evidente en la parrilla frontal y en el parachoques más ancho. El nuevo conjunto de faros, halógenos o LED, amplía la sensación de fuerza, además de asegurar una mejor iluminación de la vía y mayor durabilidad, especialmente en la versión LED.

El Axor llega al mercado con dos opciones de cabina, ambas con suspensión neumática de serie: Dormitorio Techo Elevado y Dormitorio Techo Bajo, garantizando un excelente estándar de confort para el conductor.

Con un chasis similar al del Actros, el Axor lleva el ADN de robustez de los camiones extrapesados Mercedes-Benz. Además, destaca por su mayor capacidad de carga, con una PBTC (Peso Bruto Total Combinado) de hasta 62 toneladas. La suspensión del camión es metálica en las versiones 2038 y neumática con un eje elevable en la versión 6x2, configuraciones reconocidas en el mercado por su resistencia y durabilidad.

Mercedes-Benz Axor 2026 (2) Mercedes-Benz Axor 2026

Motor OM 460 con dos versiones de potencia

El Axor incorpora un nuevo motor, el ya consolidado OM 460 LA. Con esto, pasa de un motor OM 457 LA de 12 litros a uno de 12,8 litros versión Euro 5, alineado con las tendencias del mercado en este segmento. De esta manera, gana más potencia, con versiones de 380 y 450 caballos de fuerza, ofreciendo mayor economía además de una mejor relación costo-beneficio. El sistema de frenado auxiliar cuenta con freno motor Top Brake de serie.

El tren motriz también incluye la transmisión automatizada Powershift 3 Advanced de 12 velocidades, brindando cambios de marcha más rápidos, así como diversos modos de conducción, ya que cuenta con cuatro posibilidades de operación: Standard, Económico, Power y Manual.

Interior cómodo y ergonómico

La cabina del Axor no solo llama la atención por sus características externas. La suspensión neumática de serie refuerza el compromiso de Mercedes-Benz con el confort del conductor. La altura del túnel es baja, de tan solo 200 mm, lo que resulta en un amplio espacio interior que facilita el movimiento y mejora la ergonomía. La cama mantiene el estándar de confort preferido por los conductores de la región.

Entre las novedades de la cabina del nuevo Axor se incluyen también un volante multifunción de serie, un nuevo panel de instrumentos, arranque por pulsador, llave de presencia, selector de cambios que combina con el accionamiento del freno auxiliar e, integrada en la columna de dirección, una pantalla del cuadro de instrumentos con EcoSupport (sistema de evaluación de conducción), asiento neumático con 11 ajustes -un referente en el mercado en cuanto a confort y ergonomía.

Mercedes-Benz Axor 2026 (4) Mercedes-Benz Axor 2026

En términos de tecnologías de seguridad, el nuevo Axor trae muchas novedades. Destacan el EBS (Asistencia Electrónica de Frenos), EBD (Distribución electrónica de la Fuerza de Frenado), ABS (Antibloqueo de Frenos), ASR (Antideslizamiento de las ruedas de tracción), ESP (Control Electrónico de Estabilidad), HSA (Freno de pendiente) y faros LED (opcionales). El sistema eléctrico incorpora una batería de ciclo profundo de 230 Ah, lo que garantiza una mayor vida útil y confiabilidad del sistema.

El nuevo Axor potencia la versatilidad de uso del camión

Este lanzamiento de Mercedes-Benz potencia la versatilidad del Axor para diversas aplicaciones, lo que siempre ha sido una de sus características más destacadas. Se ofrecen dos versiones de camión tractor y una versión 2038 4x2 chasis para el transporte por ruta y operaciones logísticas de media y larga distancia: el 2038 4x2 y el 2038 S 4x2, con una potencia de 380 caballos, y el 2545 LS 6x2, con una potencia de 450 caballos. Con esto, es ideal para su uso con furgones, cortinas laterales, graneleros, volquetes, contenedores, frigoríficos, porta-vehículos y plataformas de carga pesada.

Visión 360°: Repuestos y Servicios para todo el ciclo de vida del camión

Mercedes-Benz Camiones y Buses impulsa una visión de negocio 360, a lo largo de la vida útil del camión o bus, desde la venta del vehículo 0km, repuestos, REMAN, hasta servicios de postventa, planes de mantenimiento y planes de financiación.

El lanzamiento del Axor viene acompañado de un porfolio completo de soluciones en Repuestos y Servicios. Entre los aspectos más destacados del porfolio de servicios al cliente, Mercedes-Benz también ofrece Planes de Mantenimiento, destacando Service Complete con 12% de descuento por los primeros dos meses del contrato en unidades Axor patentadas hasta septiembre 2026. Contempla la cobertura total de los mantenimientos preventivos y correctivos, lo que brinda previsibilidad y control de costos a las empresas.

La conectividad también es un diferenciador importante de la marca. El Nuevo Portal Fleetboard se ofrece para las unidades Axor patentadas hasta septiembre de 2026, por cuatro meses bonificados y los siguientes dos meses con 20 % de descuento. Con un diseño moderno, es una plataforma intuitiva que ofrece una visión completa de la flota del cliente, con toda la información relevante, notificaciones y paneles de control personalizados, garantizando así una mayor eficiencia y tiempo de actividad operativa.

Repuestos Genuinos, que ofrecen máxima calidad, seguridad y rendimiento con una garantía de dos años (válida para piezas instaladas en los vehículos a través de los talleres de la Red de Concesionarios Mercedes-Benz Camiones y Buses). Con su amplia Red de Concesionarios en Argentina, presente en más de 45 puntos estratégicos de atención, Mercedes-Benz Camiones y Buses garantiza una amplia cobertura, agilidad y conveniencia para todos los clientes en todas las regiones del país. Esta estructura es esencial para asegurar que siempre se encuentren a disposición servicios calificados y repuestos con la confiabilidad característica de la marca.

Qué ofrece Mercedes-Benz Compañía Financiera

Mercedes-Benz Compañía Financiera, líder en financiamientos de la marca en todos los segmentos en los que opera, ofrece un porfolio completo de soluciones en financiamiento, seguros y leasing, ideal para viabilizar la renovación o expansión de la flota con el nuevo Axor.

Con este paquete integral, Mercedes-Benz Camiones y Buses reafirma su compromiso de estar siempre al lado del cliente, garantizando así disponibilidad, rentabilidad y confianza en cada kilómetro recorrido con el nuevo Axor.