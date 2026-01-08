Mercedes-Benz lideró las ventas de camiones y buses en Argentina en 2025

Mercedes-Benz Camiones y Buses cerró 2025 como líder del mercado argentino de vehículos pesados. La compañía alcanzó una participación del 33,4 % en camiones y del 61,3 % en buses.

El resultado consolida a Mercedes-Benz como la marca número uno del país en un año clave, marcado por la renovación integral de su portfolio de camiones y un sólido desempeño comercial.

“Este año consolidamos nuestro liderazgo en camiones y buses escuchando a quienes todos los días mueven al país. Estamos cerrando una etapa histórica y comenzando otra nueva en Zárate, con un Centro Industrial que incorpora más tecnología, eficiencia y un enorme potencial de crecimiento”, afirmó Raúl Barcesat, presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

En el segmento de camiones, el Atego 1932 fue el modelo más vendido del año, posicionándose como referente para el transporte urbano y de media distancia. En el segmento de livianos, Accelo lideró el mercado con una participación del 45,9%.

Uno de los principales hitos de 2025 fue la presentación de la Nueva Generación de Camiones Mercedes-Benz, que tuvo un impacto decisivo en el desempeño comercial de la compañía. La renovación de los modelos Accelo y Atego de producción nacional, junto con las nuevas versiones del Actros, permitió ofrecer un portfolio más moderno, eficiente y alineado con las necesidades del transporte argentino.

Las mejoras en tecnología, seguridad, conectividad y confort, sumadas a la incorporación de FleetBoard como nueva plataforma de gestión de flotas, reforzaron la preferencia de los clientes por los camiones de la marca en todo el país.

En el segmento de buses, Mercedes-Benz cerró el año con una participación del 61,3 %, manteniendo una posición dominante en los segmentos urbano, de media y larga distancia, todos de producción nacional.

En paralelo, la compañía avanzó en su estrategia de Responsabilidad Social Empresaria con la tercera edición de TruckCionar Futuro, su programa de becas para la formación técnica de jóvenes en las comunidades donde opera. Desde su creación, la iniciativa ya formó a 60 jóvenes en 12 localidades del país, junto a concesionarios de la red y la Fundación Pescar.

Actualmente, el programa registra un 73 % de inserción laboral entre sus egresados, fortaleciendo el vínculo entre educación, empleo y la industria del transporte.

Con una estrategia de soluciones integrales que combina vehículos, financiación, postventa, conectividad y remanufactura, Mercedes-Benz Camiones y Buses cerró su cuarto año como empresa independiente con resultados positivos.