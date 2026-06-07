Las ventas minoristas volvieron a caer en mayo

Durante mayo, las ventas minoristas registraron una caída interanual del 1,2% a valores constantes. Así lo comunicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en su informe mensual, aclarando que durante el quinto mes del año se registró un crecimiento del 1,2% comparado con abril.

En lo que va del año, la contracción acumulada alcanza el 3,1% en relación al mismo período de 2025, con cifras alarmantes en rubros como Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (caída del 12,3% en lo que va del año) o Textil e indumentaria (contracción del 5,5% en 2026).

Por categoría, la única que mostró un descenso mensual desestacionalizado fue Perfumería (-4,4% respecto a abril), mientras que Farmacia registró un incremento respecto a abril de 4,4%. Sin embargo, interanualmente solo Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (0,5%) y la mencionada Farmacia (4%) logran ubicarse en terreno positivo.

Es el 13° mes consecutivo en donde CAME registra una caída interanual en las ventas minoristas, siendo la última oportunidad de crecimiento abril de 2025 (3,7% respecto a 2024).

Según el análisis de la confederación, la contracción del poder adquisitivo genera que la demanda experimente una tendencia hacia rubros de primera necesidad, mientras que los sectores de bienes no esenciales absorbieron la mayor parte de la recesión.

Informe CAME Mayo Informe CAME

Estabilidad en ventas y expectativas planchadas

Según la encuesta realizada por la entidad, el 48,2% de los titulares consultados reportó que percibe una situación igual a la del año pasado, mientras que el 45,1% cree que la situación es peor.

De cara al 2027, casi la mitad de los consultados (48,4%) sostiene que la situación se mantendrá igual, mientras que el 38,8% sostuvo el optimismo y anticipó un repunte de la actividad.