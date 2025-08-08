El mensaje de Luis Caputo tras la salida de tres funcionarios clave de Economía

Una nueva ola de renuncias sacudió esta semana al equipo del ministro de Economía, Luis Caputo . Tres funcionarios clave abandonaron las áreas de producción e industria, elevando a seis las bajas en el último mes y a casi 140 desde el inicio de la gestión de Javier Milei .

Según trascendió, las últimas bajas responden a una fuerte reestructuración interna en la cartera económica. No obstante, el saludo del Ministro con sus exfuncionarios fue positiva. “Despedida de algunos de los cracks del equipo de producción Gracias!!”, publicó en su cuenta de X.

Pese a que la lista de exfuncionarios es larga, las tres bajas más recientes corresponden a puestos estratégicos para la política productiva del país.

En primer lugar, Esteban Marzorati se desempeñaba como secretario de Industria y Comercio; Marcos Ayerra pertenecía a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME), y, por último, Santiago Migone era el subsecretario de Gestión Productiva.

Si bien los funcionarios salientes alegaron "temas personales y nuevos desafíos profesionales", las renuncias se dan en un contexto de profundos cambios en la estructura del ministerio que conduce Caputo.

En ese escenario, desde el Gobierno explicaron que las Secretarías de Industria y de PyME serán absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción, que comanda Pablo Lavigne. La medida se enmarca en un "proceso de optimización de la estructura con el fin de volver más eficiente su funcionamiento".

Con estas tres nuevas bajas, el Gobierno libertario ya acumula casi 140 bajas de funcionarios en poco más de 500 días de gestión.