Guillermo Francos: "el kirchnerismo, chocho con romper las políticas del Gobierno"

Guillermo Franco planteó la incoherencia en la actuación del peronismo y sus votos en el Congreso.

Más allá del cierre de alianzas, la agenda legislativa sigue marcando el día a día del Gobierno. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dio su opinión sobre todos los involucrados en el proceso legislativo que, días atrás, rechazó en Diputados decretos presidenciales y ahora amenaza con hacerlo en el Senado.

El kirchnerismo "ridículo" Francos apuntó contra la bancada kirchnerista, a la que tildó de querer "romper las políticas" del Poder Ejecutivo. Este cuestionamiento es debido a que el bloque peronista fue el principal responsable del rechazo de los decretos delegados que el Gobierno nacional había emitido para anular la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad. También se incluían cambios en el INTA y el INTI, reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y demás.

El jefe de Gabinete describió como "ridícula" la situación, ya que el Congreso estaría rechazando facultades delegadas que la misma institución había delegado al Ejecutivo tiempo atrás. Además, recalcó que, del 2001 en adelante, el peronismo siempre actuó también con facultades delegadas. Sin embargo, declaró: "el kirchnerismo chocho mientras pueda romper la política del Gobierno”.

A su vez, no dejó pasar una advertencia con un guiño electoral: “el temor al kirchnerismo todavía no se ha ido definitivamente de los mercados. Muchos actores entienden que pasó esa etapa, pero todavía hay resistencia en la política argentina”. Con palabras más formales, Francos hizo hincapié en lo mismo que Javier Milei describió como "riesgo kuka", en su última aparición en Neura.

Las relaciones con Victoria Villarruel En cuanto a la vicepresidente, que ya es más una extraña para el Gobierno que otra cosa, Guillermo Francos adelantó que esta no podrá impedir la sesión que tratará el tema en Senadores.