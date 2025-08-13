Corridas y tensión en la marcha de los jubilados en la Plaza del Congreso

Nuevamente, este miércoles jubilados y pensionados se reunieron en la Plaza del Congreso, tras el veto de la ley que establecía aumento en las jubilaciones.

Como suele ser habitual, este miércoles los jubilados se volvieron a reunir en las afueras del Congreso para manifestarse por la misma razón que hace varias semanas: el aumento de los haberes jubilatorios y para protestar contra el veto a la ley que quiere sancionar Javier Milei, que ya fue aprobada por Diputados y Senadores.

Diferentes agrupaciones sociales se acercaron al lugar para acompañar el reclamo de los jubilados en las primeras horas de la tarde. En cuanto al operativo policial, se encontraba presentes como cada miércoles personal de Gendarmería, la Policía Federal, y de la Policía de la Ciudad.

Como respuesta a la manifestación, se llevó a cabo un despliegue policial, donde esta vez los efectivos de seguridad tomaron la decisión de no vallar el Congreso ni las zonas aledañas al mismo.

En este contexto de tensión política y social, al menos dos personas fueron detenidas luego de un cruce con los efectivos que buscaban contener la manifestación.

Cuánto percibieron los jubilados en agosto de 2025 Quienes cobran la jubilación mínima recibieron un total de $384.305,37. Este monto se compone de $314.305,37 correspondientes al haber mínimo y un bono extraordinario de $70.000, vigente sin cambios desde marzo de 2024.