Banco Nación: hasta $10.000 de reintegro en la compra de medicamentos para jubilados

El Banco Nación lanzó una propuesta para jubilados que cobran allí su haber: rebaja en farmacias los lunes, devolución mensual con tope y hasta en tres cuotas.

Hacer compras de farmacia pesa en el presupuesto, sobre todo cuando se trata de medicamentos de uso frecuente. Por eso, el Banco Nación activó un esquema para jubilados que cobran su haber en la entidad. El beneficio corre todos los lunes, del 1 de enero al 30 de septiembre, y se aplica en locales adheridos de todo el país.

La lógica es sencilla: una reducción directa sobre el ticket y la opción de financiar en tres cuotas sin costo financiero cuando se paga con tarjeta de crédito del banco. No hay vueltas ni letras chicas escondidas; sí reglas claras para que el ahorro llegue a la cuenta de quien realiza la compra.

Quiénes acceden y en qué fechas a la promoción del Banco Nación El plan está dirigido a personas que perciben su jubilación en una cuenta del Banco Nación. No incluye a otros clientes. La ventana de uso es bien precisa: solo los lunes y hasta el 30 de septiembre. La vigencia es nacional y depende de que la farmacia esté adherida al programa. Eso permite un alcance federal y evita concentrar el beneficio en grandes ciudades. Un detalle útil: conviene chequear en el mostrador o en la cartelería si el comercio participa antes de pagar, así se asegura la aplicación correcta del descuento y del reintegro.

medicamentos farmacia remedios precios (9).JPG El plan está dirigido a personas que perciben su jubilación en una cuenta del Banco Nación. No incluye a otros clientes. ALF PONCE MERCADO / MDZ Para que el ahorro se aplique, el pago debe realizarse desde la app BNA+ utilizando MODO como canal. Sirven las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación y la tarjeta de débito para jubilaciones (BIN 551792). Los pagos con “saldo en cuenta” dentro de la app no suman para el reintegro. El paso a paso es directo: abrir BNA+, elegir MODO, seleccionar la tarjeta participante y completar la transacción en la farmacia adherida. Ese circuito identifica al titular como jubilado que cobra en el banco y habilita tanto la rebaja como la financiación en caso de usar crédito.

Descuento, tope mensual y tiempos de acreditación La propuesta combina un 10% de descuento y hasta tres pagos a tasa 0% con tarjeta de crédito. El reintegro tiene un tope de $10.000 por mes y por CUIT. Si se usan varias tarjetas del banco, la suma de devoluciones no supera ese límite mensual. La acreditación impacta en la cuenta asociada a BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la compra. La financiación figura con TNA y TEA en 0%, costo financiero total 0% para esta promo y bajo modalidad de “cartera de consumo”. Como en toda campaña bancaria, la entidad no responde por la calidad de los productos; esa parte queda bajo responsabilidad del comercio. La promo rige en la República Argentina.