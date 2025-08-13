El súper beneficio del Banco Nación que sigue vigente en Mendoza y no todos lo saben

El Banco Nación sigue ofreciendo distintas promociones y descuentos para que sus clientes aprovechen al 100%. En la provincia de Mendoza, una alternativa que crece cada vez más es la de pagar el boleto del micro con tarjetas de esa entidad para obtener beneficios muy importantes.

Actualmente, el pasaje en micro de Mendoza está en $1.000 y si bien hace meses que no aumenta, todos los usuarios del transporte público buscan la forma de recortar sus gastos para poder seguir ahorrando su sueldo.

Es por eso que el Banco Nación sigue ofreciendo en septiembre un descuento increíble del 100% del boleto para los que aborden el transporte público en Mendoza hasta fines de septiembre.

En la web del Banco Nación figura aún un descuento vigente del 100% del pasaje en colectivo para los mendocinos que abonen el viaje con tarjetas del BNA mediante Contacless , ya sean de débito o crédito de VISA o Mastercard.

A su vez, también pueden disfrutar del beneficio quienes paguen los viajes en colectivo con QR desde BNA+. Esta promoción rige hasta seis viajes por día, con un máximo de dos pagos con QR diarios y el dinero tiene que estar depositado en esa cuenta.

Qué líneas de micro se encuentran adheridas en Mendoza

Una enorme cantidad de líneas de colectivo se encuentran adheridas a esta medida en la provincia de Mendoza. Según informó el sitio oficial del Banco Nación, la línea 100 en su totalidad; los de la línea 600 y los de la línea 900. Para conocer si el micro que te tomás todos los días tiene este beneficio, hacé click acá.

En caso de abordar estos colectivos y abonar de la forma correspondiente, el pasaje no tendrá costo alguno para el usuario, al menos hasta el 30/9, que es cuando finaliza la promoción.

Por el momento, no hubo una confirmación oficial del BNA respecto de una continuidad del descuento para los próximos meses.