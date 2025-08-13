Banco Nación: ofrece una jugosa promoción con un reintegro de $15.000 en combustible

En un contexto de combustibles caros, una oportunidad aparece para los usuarios del Banco Nación : cargar nafta o diésel en YPF con un ahorro del 15% todos los días hasta el 30/08. El beneficio se activa pagando desde la app BNA+ a través de MODO.

Tiene un tope de reintegro mensual de $15.000 por persona. La propuesta apunta al consumo cotidiano y busca aliviar el gasto del tanque en pleno invierno.

Para acceder hay que abonar con tarjetas de crédito del Banco Nación (Visa o Mastercard) utilizando el QR de MODO dentro de BNA+. En el momento del pago, se elige la tarjeta participante y se confirma la operación desde el teléfono. Si se utilizan varias tarjetas, el sistema devuelve dinero hasta alcanzar el tope mensual indicado.

Las compras realizadas por adicionales requieren que esos usuarios tengan una cuenta monetaria abierta en el Banco Nación para que el reintegro impacte de forma correcta. El programa aplica a la cartera de consumo y excluye versiones corporativas.

El esquema favorece a quienes cargan de manera frecuente y pueden ordenar su gasto mensual. Un hogar con uno o dos vehículos puede aprovechar todos los días, sin ventanas ni restricciones semanales, hasta completar el tope de $15.000 al mes. También sirve a conductores de apps, repartidores y trabajadores que se mueven a diario y desean un alivio concreto en el presupuesto de movilidad. Importa recordar que se trata de un beneficio por cliente; si en la familia hay más de un usuario del Banco Nación, cada uno puede llegar a su propio límite mensual.

Estaciones de servicio deberán informar si aplican tasas municipales en sus precios. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El Banco Nación aclara que el beneficio está dirigido a la cartera de consumo y que la entidad no responde por la calidad ni por la entrega de los productos adquiridos en las estaciones. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Paso a paso para aprovecharlo

1) Actualizar BNA+ y verificar que MODO esté habilitado. 2) Asociar las tarjetas de crédito del banco y comprobar que figuren como participantes. 3) En la estación de servicio, pedir pagar con QR de MODO. 4) Escanear desde BNA+ el código del comercio, elegir la tarjeta y aprobar. 5) Guardar el comprobante digital y controlar luego el movimiento de reintegro en la app. Este flujo reduce tiempos en la caja y evita errores comunes al pasar la tarjeta física.

En cuanto a límites y letras chicas, el ahorro es del 15% sobre el ticket, con un límite de $15.000 por mes y por cliente. En términos prácticos, el tope se alcanza con consumos acumulados cercanos a $100.000 mensuales. Si el monto gastado supera esa cifra, la devolución deja de computarse. La vigencia corre en todo el país desde el 1/1 y finaliza el 30/8, con disponibilidad diaria mientras dure la campaña. El Banco Nación aclara que el beneficio está dirigido a la cartera de consumo y que la entidad no responde por la calidad ni por la entrega de los productos adquiridos en las estaciones. No aplica para pagos con saldo en cuenta.

Para no perder el beneficio, conviene revisar antes de pagar que la operación se haga con BNA+ y no con otra billetera. Quienes se mueven por trabajo encuentran en esta mecánica una manera simple de ordenar gastos, sin trámites extras y con acreditación posterior dentro del plazo previsto. Alivio.