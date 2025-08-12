El increíble descuento que hace el Banco Nación si comprás en estos locales de Mendoza

El Banco Nación sigue otorgando beneficios y descuentos a sus clientes más fieles. Se trata de una entidad financiera que busca fidelizar la relación con los usuarios y cada vez lo logra de manera más afianzada. En esta ocasión, los locales de Mendoza adheridos a los que podés acceder con esta gran promoción .

En concreto, el Banco Nación cuenta con más de 16 ópticas que están ubicadas en el microcentro de Mendoza que tienen adhesión con promociones que ofrecen descuentos en los productos que allí se venden.

Por ejemplo, las ópticas ubicadas en la Peatonal Sarmiento, calle Espejo o calle San Juan se encuentran adheridas a una gran promoción que ofrece ni más ni menos que un 10% de descuento .

Sin embargo, la promoción no queda ahí sino que también ofrece la posibilidad de abonar con hasta tres cuotas sin interés.

Las compras de anteojos, arreglos o distintos productos que ofrecen las ópticas día a día para mejorar y optimizar nuestra vista pueden ser clave. Tanto los adultos mayores para obtener sus lentes o también los más chicos que recién comienzan a leer.

Las compras deberán ser abonadas exclusivamente con tarjetas del Banco Nación ya sean VISA o Mastercard. De esta forma obtendrás el beneficio de forma directa, con un descuento importante a la hora de utilizar ese medio de pago mencionado.

Para consultar todos los locales adheridos, deberás hacer click en el siguiente link. Allí podrás consultar también qué otros locales como farmacias o veterinarias se encuentran adheridas a otras promociones del Banco Nación y que pueden servirte para otras ocasiones.

Esta promoción se encuentra solamente válida para Mendoza según indicaron fuentes del Banco Nación en su sitio web de forma oficial. En caso de buscar información desde otras provincias, la misma página mantiene una opción clave para ir sectorizando la promoción y conocer más detalles al respecto.