Plazos fijos: la tremenda jugada del Banco Nación con la tasa de interés

El Banco Nación ofrece la tasa más alta del mercado al tratarse de plazos fijos a treinta días. Cuánto ofrecen otras entidades privadas.

El Banco Nación y una jugosa alternativa para el ahorro.

Este miércoles, los plazos fijos volvieron a subir y el Banco Nación quedó como la entidad que ofrece la tasa de interés más alta del mercado. Estos depósitos volvieron a posicionarse como una alternativa para preservar el valor de los ahorros de los argentinos, justo en el día en el que se conoció una inflación del 1,9% en julio.

Según los datos que propició el Banco Central, el Banco Nación lidera el ránking de las tasas ofreciendo un 44% nominal anual para colocaciones que se hagan a 30 días.

Esta tasa de interés puede ser atractiva para pequeños y medianos ahorristas, ya que permite constituir el plazo fijo de forma 100% online y sin costos extra. Tampoco se necesita acercarse a una sucursal, siempre y cuando se cuente con una cuenta de dicha institución.

¿Conviene invertir en plazo fijo? Foto: Pixabay El plazo fijo del Banco Nación paga la tasa más alta del mercado. Cuál es la diferencia en las tasas del Banco Nación y los demás En segundo lugar se ubican bancos privados como el Galicia, que paga un 43%, seguido por el Credicoop con un 39% y el ICBC con un 38,4%.

Además, hay entidades que habilitan la apertura de plazos fijos sin ser cliente previo, como BICA, Banco del Sol y Mariva, con tasas que alcanzan hasta el 43% anual.