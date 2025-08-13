Luis Caputo adelantó un crédito en dólares del Banco Nación para desarrollos inmobiliarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Banco Nación lanzará una línea de financiamiento en dólares por 500 millones para proyectos urbanos y suburbanos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles el lanzamiento de un nuevo crédito en dólares del Banco Nación destinado a desarrollos inmobiliarios urbanos y suburbanos, con el objetivo de dinamizar el sector ante las limitaciones que imponen las actuales tasas en pesos.

El anticipo se realizó durante la apertura de la Expo Real Estate, donde Caputo señaló que el banco estatal cuenta con capital propio de US$500 millones para esta línea, que ofrecerá plazos de 72 meses y condiciones financieras "súper razonables".

El funcionario explicó que, además, los desarrolladores podrán trasladar el crédito al comprador hipotecario, lo que permitirá dar continuidad al financiamiento en la cadena de comercialización.

Que argumentó el ministro Luis Caputo ante la medida Caputo reconoció que el mercado inmobiliario enfrenta un techo de crecimiento debido a que los préstamos en pesos mantienen tasas elevadas y plazos cortos, por lo que recomendó al sector optar por financiamiento en moneda estadounidense.