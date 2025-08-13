Luis Caputo renovó solo el 66% de la deuda en la primera licitación de agosto

De acuerdo a los datos del Gobierno, el rollover alcanzó el 66%, con tasas en alza que, en el tramo más corto, treparon hasta el 70% anual.

El Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo no consiguió renovar la totalidad de la deuda que vencía en el primer llamado a licitación de agosto. Según datos oficiales, el rollover alcanzó el 66%, con tasas en alza que, en el tramo más corto, treparon hasta el 70% anual.

La estrategia oficial buscaba limitar el acceso de los inversores a las dos Lecaps más cortas —con vencimiento en un mes— para forzar una baja en las tasas. Sin embargo, el objetivo no se cumplió: ni en la licitación ni en la rueda previa del mercado secundario se registraron caídas en los rendimientos.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas, precisó que en la jornada “se adjudicaron $9,147 billones, habiendo recibido ofertas por $9,977 billones”, lo que representa un rollover del 61,07% sobre los vencimientos del día.